高呼「安安連線」再贏一次 高虹安讚：蔣萬安是王牌投手

距11月28日投票倒數33天，拚連任的台北市長蔣萬安今天成立競總，藍軍北台灣縣市長參選人齊聚，展現團結防線，對抗洋流氣勢。拚連任的新竹市長高虹安說，她與蔣萬安曾在立法院一起監督預算，捍衛人民的每一分錢，4年前兩人紛紛從立委轉戰市長，被稱為「安安連線」。

高虹安說，蔣萬安對人謙和、做事認真，凡事會以人民最大利益為優先，「在我眼中蔣萬安是一個溫暖的人」。高虹安說，台北市有首都的高度，新竹市有科技的速度，未來4年還會一起打拚。

高虹安說，蔣萬安被鋪天蓋地出征的處境她感受很深，因為是4年前最逆風的選戰就在新竹市，當時電視台幾乎每一台都在無情地攻擊她，今年這些無情攻擊來到台北，「再逆風仍要堅持下去，我們一起當蔣萬安最好後盾」。

「宜桃北北竹，我們是非常堅強的團隊。」高虹安形容，蔣萬安就像是王牌投手，身旁還有跑者、打者，大家是一個團隊，逆風也要一起挺過。

高虹安直言，任何人飽受攻擊時，內心肯定不好受，她在大進場時，感受到上萬名支持者對蔣萬安的疼惜與不捨，她想告訴大家，感到焦慮就把這分力量擴散出去，用來拉票、固票、催票、投票。