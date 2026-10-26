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柯志恩新一波影片主打「山海港科城」 五大城市願景

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布最新一波CF影片，希望以「山海港科城」描繪高雄五區均衡願景。圖／取自柯志恩臉書
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布最新一波CF影片，希望以「山海港科城」描繪高雄五區均衡願景。圖／取自柯志恩臉書

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天推出新一波競選影片，強調要以「山、海、港、科、城」五大城市意象發展，透過智慧慢行接駁網絡串聯東九區、以藝術策展帶動漁業轉型、建立海空無人載具科技產業廊帶等政見，希望改善縣市發展不均的現況。

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柯志恩全新影片依序介紹「山、海、港、科、城」。「山」篇章中，柯志恩以建構「智慧慢行接駁網絡」串聯東九區觀光節點，推動旅遊從路過觀光轉向駐點經濟，讓東九區成為值得專程造訪的觀光目的地。

「海」篇章中，柯志恩希望結合文化與商業，推動傳統漁市轉型，讓高雄優質水產從論斤計較走向國際認證，並借鏡日本瀨戶內海經驗，以藝術策展帶動漁業轉型與生態觀光，讓高雄海線成為世界級的藍色品牌。另推動智慧漁港計畫，導入冷鏈物流與水質監控，改善漁港交通接駁，讓更多旅客走進漁村、認識高雄海洋文化。

「港」區發展部分，柯志恩指出，南高雄擁有港口、機場與臨港產業等區位優勢，未來應持續強化港口產業服務，除了貨櫃進出，更要成為企業、資金與人才進駐的國際門戶。

「科」技的篇章中，未來除持續深化半導體、航太、軍工及電動車等產業供應鏈，柯志恩也提出推動「高雄海空無人載具科技產業廊帶」，整合產業聚落、金屬中心與大學研發資源，並爭取國家級無人機與無人船艇實測驗證基地落腳高雄；同時設置無人載具與航太科技專班，培育專業人才。

「城」部分，柯志恩對於承載高雄歷史記憶的舊城區，希望透過青創獎勵與都市更新，創造讓老店能傳承、新創得以孵化的發展環境；並整合大眾運輸，配合高鐵到站與場站開發升級，釋出高雄車站周邊公有土地，引進A級商辦、國際星級酒店及跨國企業總部，提升城市商務機能，讓高雄車站重新成為城市發展軸心，帶動中高雄蛻變。

柯志恩強調，城市的進步不應只是單一區域的繁榮，而是要讓每區都能找到自己的定位，「山、海、港、科、城」要各展所長、彼此串聯，五區一起好，高雄才會更好。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布最新一波CF影片，以「山海港科城」為主軸，描繪高雄五區均衡<a href='/search/tagging/2/願景' rel='願景' data-rel='/2/110107' class='tag'><strong>願景</strong></a>。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布最新一波CF影片，以「山海港科城」為主軸，描繪高雄五區均衡願景。圖／柯志恩競辦提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 願景

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