超熱情！蔣萬安進會場走了20分鐘 新北宜蘭桃園竹市參選人都來了

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，支持者相當熱情，包括先前公開表態力挺的藝人李明依，今天也現身競總成立。

蔣下午2時半抵會場，與桃園市長張善政、新竹市長高虹安、新北市長參選人李四川、宜蘭縣長參選人吳宗憲等大進場，支持者相當熱情，整個兩百公尺不到的大進場，蔣萬安與其他縣市長、參選人走了將近20分鐘。主辦單位也統計，到將近下午三時，現場人數已經超過2.5萬人。

北北桃宜竹五位縣市長、參選人上台後，支持者相當熱情，現場凍蒜聲不斷，蔣萬安也與李四川、張善政、高虹安、吳宗憲舉起棒球棒，站上勝利舞台，擺出強棒出擊的動作，並高喊強棒出擊，棒棒全壘打。

蔣萬安進會場走了20分鐘，新北宜蘭桃園竹市參選人都來了。記者潘俊宏／攝影