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沈伯洋拋「南北縫合」醫師轟亂扯 治市當打電玩台北只會衰下去

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）25日赴新竹市輔選黨內市長參選人莊競程（右）。聯合報系資料照
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）25日赴新竹市輔選黨內市長參選人莊競程（右）。聯合報系資料照

選戰倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋提出市民大道「南北縫合」，且推出「政策島」網站，引發熱議。時事評論者、醫師沈政男痛批，市民大道南北需縫合是「亂扯」，怒轟沈頻喊台北順起來，但若把「治市當打電玩，台北只會衰下去」。

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沈政男指出，沈伯洋參選之後，從頭到尾都在亂扯，只是看到國外的英文詞彙，看到英文就覺得高明，就自己生出了好幾個東西，拿來台灣進行認知作戰，而最新亂扯是，「市民大道南北切開台北，需要縫合」。

沈伯洋還用了一個英文詞彙「community severance」，自以為講這樣比較專業，實際上不只沒有搞懂，而且完全不看場合與對象，就好像醫生解釋病情滿口都是Gray's Anatomy（解剖學教科書）上的詞彙。

他進一步表示，沈伯洋使用的那個詞彙，意思是社區切割或社區斷裂。但交通網絡就像人體的血管與神經，這是必要的運輸管道，怎麼是切割社區？按照沈伯洋的亂扯，如果市民大道是如此，那台北有多少交通設施不是？

難道「縱貫市中心核心」建國、新生及基隆路高架道路，「隔絕城市與自然水岸」環東大道、環河、水源及洲美快速道路，「橫亙都市邊緣」國道一號平面與汐五高架段，文湖線、淡水信義線等高架捷運路網，道路或捷運經過的市區都要縫合？

沈政男表示，要講市區切割，台北最大的斷裂就是松山機場造成，因此該遷移，沈伯洋有贊成、反對或任何看法嗎？他怒轟，做市政就不是這樣，基本常識都沒有，光喊台北順起來，在那搞什麼政策島？「治市如打電玩，台北只會衰下去啦！」

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