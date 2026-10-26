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鄭丞宏泰山聯合競總今成立 承諾推動舊市區都更、產業發展與全齡照顧

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
鄭丞宏今天上午舉辦泰山區聯合競選總部成立茶會。圖／鄭丞宏競辦提供
鄭丞宏今天上午舉辦泰山區聯合競選總部成立茶會。圖／鄭丞宏競辦提供

國民黨新北市議員參選人鄭丞宏今天上午舉辦泰山競選總部成立茶會，泰山區多位里長、地方仕紳、社團代表都到場相挺，現場並舉行七大後援會授旗儀式。鄭丞宏表示將推動舊市區都更、產業發展與全齡照顧，凝聚各界力量共同推動五泰林發展。

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鄭丞宏今天上午在在泰山區全興路舉辦泰山聯合競選總部成立茶會，競選總部主任委員、前五股鄉長鄭漢騰，以及榮譽主任委員、新北市雲林同鄉總會理事長邱識琪等地方人士皆親自到場表達支持。鄭丞宏感謝與會貴賓及鄉親的信任，期盼透過競選總部的成立，深化在地連結，讓服務更貼近民眾需求。

其中，泰山區後援會由現任泰山區體育會理事長陳源治擔任會長，將結合地方社團與基層力量，持續傾聽鄉親心聲，擴大在地服務網絡。此次也同步成立雲林同鄉、彰化同鄉、客家、婦女、青年及百工百業後援會，透過授旗凝聚共識，攜手為五泰林努力。

鄭丞宏表示，泰山正處於城市發展與生活機能轉型的重要階段，從交通建設、塭仔圳的發展、舊市區都市更新到產業發展與全齡照顧都需要持續關注、積極爭取。他將結合財務管理專業及市政顧問歷練，秉持專業傾聽服務的理念，把鄉親的需求轉化為具體政策方向，為地方爭取更完善的建設與公共服務。

鄭丞宏也感謝里長、地方仕紳、後援會幹部與支持者的信任，強調競選總部成立是深化服務的新起點。未來將與團隊持續走入鄰里、傾聽民意，凝聚各界智慧與力量，朝專業翻轉五泰林的目標穩健前進。

鄭丞宏表示將推動舊市區都更、產業發展與全齡照顧。圖／鄭丞宏競辦提供
鄭丞宏表示將推動舊市區都更、產業發展與全齡照顧。圖／鄭丞宏競辦提供

2026九合一選舉 鄭丞宏 新北市選舉

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