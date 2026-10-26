勘災時媒體問洋流 謝國樑手指災情「我們還是要以這個為優先」

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。媒體詢問謝國樑，對競選對手童子瑋邀台北市長參選人沈伯洋來助陣的看法，謝指出災害現場說，「我們還是要以這個為優先」。

中央氣象署22日上午11時30分，發布颱風薔琵陸上颱風警報，並隨著颱風朝台灣逼近及在附近海面盤旋，基隆地區風雨加強並釀災。氣象署在24日下午2時30分解除基隆陸上颱風警報。

基隆市仁愛區獅球路37巷約20戶，在颱風來襲時停電，並因有戶民宅的鐵皮屋頂被狂風掀翻，卡在隔壁住戶雨遮及電纜間，影響台電人員搶修進度，直至昨天深夜才復電。

謝國樑今早到現場了解災情，工務處已調派吊車到場，將吊臂伸向鐵皮處，先以吊繩固定鐵皮，再慢慢移動鐵皮吊掛至路面，切割後運離現場，化解危機。謝國樑接著轉往樂一路81號巷口及七堵區友二里，了解倒塌路樹清除及供電搶修進度。

謝國樑表示，感謝台電及市府團隊合作解決獅球路鐵皮危機及供電線路受損問題。樂一路81號巷口老樹傾倒，影響居民通行，會加速排除障礙。友二里有6戶今天仍停電，會請台電持續搶修，並設法提升友二里基礎設施，推動居民線路與台電線路整併作業，提升整體生活環境。

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供