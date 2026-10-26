快訊

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

聽新聞
0:00 / 0:00

勘災時媒體問洋流 謝國樑手指災情「我們還是要以這個為優先」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。媒體詢問謝國樑，對競選對手童子瑋邀台北市長參選人沈伯洋來助陣的看法，謝指出災害現場說，「我們還是要以這個為優先」。

2026九合一選舉

中央氣象署22日上午11時30分，發布颱風薔琵陸上颱風警報，並隨著颱風朝台灣逼近及在附近海面盤旋，基隆地區風雨加強並釀災。氣象署在24日下午2時30分解除基隆陸上颱風警報。

基隆市仁愛區獅球路37巷約20戶，在颱風來襲時停電，並因有戶民宅的鐵皮屋頂被狂風掀翻，卡在隔壁住戶雨遮及電纜間，影響台電人員搶修進度，直至昨天深夜才復電。

謝國樑今早到現場了解災情，工務處已調派吊車到場，將吊臂伸向鐵皮處，先以吊繩固定鐵皮，再慢慢移動鐵皮吊掛至路面，切割後運離現場，化解危機。謝國樑接著轉往樂一路81號巷口及七堵區友二里，了解倒塌路樹清除及供電搶修進度。

謝國樑表示，感謝台電及市府團隊合作解決獅球路鐵皮危機及供電線路受損問題。樂一路81號巷口老樹傾倒，影響居民通行，會加速排除障礙。友二里有6戶今天仍停電，會請台電持續搶修，並設法提升友二里基礎設施，推動居民線路與台電線路整併作業，提升整體生活環境。

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今天持續勘災，指示所屬加速復原作業，讓市民明天上班時，生活就回歸正軌。圖／基隆市政府提供

2026九合一選舉 謝國樑 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勘災被問洋流外溢基隆 謝國樑指吊掛鐵皮：以這個優先

薔琵侵襲基隆逾5.2萬戶停電 台電跨區支援工班力拚今晚全復電

薔琵颱風遠離新北4085戶仍停電 侯友宜：今晚全數完成復電

聯合報社論／避免因選舉忽略防颱，賴清德也逆洋流？

相關新聞

超熱情！蔣萬安進會場走了20分鐘 新北宜蘭桃園竹市參選人都來了

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，支持者相當熱情，包括先前公開表態力挺的藝人李明依，今天也現身競總成立。

支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會場位於敦化國中，下午兩時活動才開始，不過中午起，人潮已經陸續湧入，許多支持民眾悶壞了，用自己的方式表達支持力挺蔣萬安連任。

蔣萬安競總成立大會 黃國昌「這原因」站台喊：站出來對抗惡霸政府

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會。民眾黨主席黃國昌率先致詞，他說，今天站在這裡就是要報告，這次選擇正直、善良，無法容忍欺騙、繼續偽裝下去；當他看到柯文哲主席過去留下的建設，在蔣萬安任內一棒接一棒完成感到欣慰，呼籲支持者這次勇敢站出來，對抗惡霸政府。

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

台北市長蔣萬安今舉辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文出席致詞。她回憶，自己也是北漂族，更在台北為了無殼蝸牛、言論自由、總統直選等參加抗爭，甚至周末即將舉辦的彩虹大遊行，可見北市充滿多元包容；如今，現在被人造「洋流」興起，呼籲民眾要選擇的不是人設、包裝，而是用四年的成績、付出的人，讓11月28日再寫歷史。

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出城市「廊道」規畫，認為市民大道高架道路分隔城市空間，主張南北縫合。國民黨立委賴士葆說，台北市最大的斷裂就是松山機場造成，喊話沈伯洋對松機遷移表態。

爭取9連霸議員被認定不符參選資格 張芳麗喊話中選會 爭明天抽籤機會

曾任基隆市議長，爭取議員九連霸的張芳麗，因議長選舉曾收賄判刑確定，喪失參選資格。她今天舉新北市選委會，認定曾犯貪汙案里長具參選資格為例，要求中選會說明兩案差別，並在明天上班後告知基隆市選委會，她有參選資格，讓她參加號次抽籤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。