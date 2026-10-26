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黃世杰與黨籍議員參選人陸續成立聯合競總 立委贈企鵝阿爸
民進黨桃園市長參選人黃世杰選戰，與同黨「桃園隊」議員聯合競選總部陸續成立，立委郭昱晴認養桃園除了站台，更親手製作袖珍「企鵝阿爸」模型，替黃世杰應援打氣。
黃世杰表示，過去就聽聞郭昱晴的手作功力，看到實品還是忍不住讚嘆，他一定會好好收藏，在選舉最後一個月，也要號召市民朋友站出來相挺，讓重新啟動桃園、找回光榮的力量凝聚，11月28日票票入匭。他同時肯定郭昱晴是堅守價值、捍衛立場的立法委員，還長期從事袖珍藝術創作、教學，是該領域知名人物。郭昱晴25日到桃園挺黃世杰與桃園隊時，特別戴上親手製作、象徵黃世杰的「企鵝阿爸」袖珍模型送給黃世杰，用藝術與行動相挺翻轉桃園。
黃世杰表示，收到郭昱晴親手製作的「企鵝阿爸」，真是他收過最古錐、最精緻的應援小物，大家都知道郭昱晴的手作功力，但看到實品還是讓人忍不住讚嘆，不只有可愛的企鵝阿爸娃娃、手搖旗，連做起來更繁複的聯名御守和飄帶都栩栩如真，微小細節裡有滿滿祝福，感謝郭昱晴的用心，他一定會好好收藏，並將她的支持跟鼓勵，全力以赴；他也號召市民，選舉只剩下最後一個月，無論是大型活動、深入鄰里拜訪，都歡迎踴躍參加，他會盡己所能與大家交流、互動，讓重新啟動桃園、找回光榮的力量凝聚、1128票票入匭。
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