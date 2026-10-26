支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會場位於敦化國中，下午兩時活動才開始，不過中午起，人潮已經陸續湧入，許多支持民眾悶壞了，用自己的方式表達支持力挺蔣萬安連任。

今天蔣萬安的競選總部成立，下午兩時活動開始前，整個敦化國中已經擠爆滿滿支持者，大家穿都白色上衣，支持、力挺蔣萬安。還有民眾自發性戴上大野狼的面具，拿出「假溫暖、羊皮狼」票投萬安挺善良字牌力挺蔣萬安；還有民眾戴著插滿國籍的安全帽，力挺蔣萬安連任。

還有台北市的年輕人今天也在活動入口，發放自己自掏腰包製作一萬條的「台北安可、非你不可」飄帶，許多支持民眾排隊領取，拿到後馬上掛上包包，還有人將飄帶綁在頭上，就是要力挺蔣萬安連任。

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會，現場擠滿支持民眾。記者潘俊宏／攝影

今天蔣萬安的競選總部成立，下午兩時活動開始前，整個敦化國中已經擠爆滿滿支持者，大家穿都白色上衣，支持、力挺蔣萬安。記者林麗玉／攝影