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支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任
年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會場位於敦化國中，下午兩時活動才開始，不過中午起，人潮已經陸續湧入，許多支持民眾悶壞了，用自己的方式表達支持力挺蔣萬安連任。
今天蔣萬安的競選總部成立，下午兩時活動開始前，整個敦化國中已經擠爆滿滿支持者，大家穿都白色上衣，支持、力挺蔣萬安。還有民眾自發性戴上大野狼的面具，拿出「假溫暖、羊皮狼」票投萬安挺善良字牌力挺蔣萬安；還有民眾戴著插滿國籍的安全帽，力挺蔣萬安連任。
還有台北市的年輕人今天也在活動入口，發放自己自掏腰包製作一萬條的「台北安可、非你不可」飄帶，許多支持民眾排隊領取，拿到後馬上掛上包包，還有人將飄帶綁在頭上，就是要力挺蔣萬安連任。
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