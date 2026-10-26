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蔣萬安競總成立大會 黃國昌「這原因」站台喊：站出來對抗惡霸政府

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會。民眾黨主席黃國昌率先致詞，呼籲支持者這次勇敢站出來，對抗惡霸政府。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會。民眾黨主席黃國昌率先致詞，呼籲支持者這次勇敢站出來，對抗惡霸政府。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會。民眾黨主席黃國昌率先致詞，他說，今天站在這裡就是要報告，這次選擇正直、善良，無法容忍欺騙、繼續偽裝下去；當他看到柯文哲主席過去留下的建設，在蔣萬安任內一棒接一棒完成感到欣慰，呼籲支持者這次勇敢站出來，對抗惡霸政府。

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黃國昌表示，為什麼會選擇站在這裡支持蔣萬安市長，這個問題如同去年4月26日為什麼選擇站在凱道上，為什麼選擇站在人民主場上，和台灣所有鄉親報告，台灣民眾黨支持者報告，要把民主還給台灣、把正義還給人民。

黃國昌說，去年的四月，台灣民主走入非常嚴峻的寒冬，賴清德政府不願意接受監督，繼續違法濫權、無差別對國會的在野黨立委發動大惡罷，我們沒有辦法忘記，賴清德怎麼帶著曹興誠、柯建銘、沈伯洋，為了政黨，不惜撕裂社會、創造社會衝突。

黃國昌說，雖然沒有任何民眾黨立委被大惡罷，但仍為了國家、人民，選擇跟大家站在一起，但因為相信台灣有根本價值、更重要價值、超越個人黨派利益，站在一起，就是要捍衛台灣民主法治，守住台灣正直善良，最基本的價值。

黃國昌說，他今天選擇站在這邊，代表台灣民眾黨，和台北市民報告，這次選擇正直、善良，無法容忍欺騙、繼續偽裝下去。過去這幾年，當他看到柯文哲主席過去留下的建設，一棒接一棒感到欣慰，記得2025年世壯運時候，蔣萬安和侯友宜宣布開幕時，沒有忘記大巨蛋是柯市長任內重要成績，沒有忘記是柯文哲和侯友宜所爭取。

他說，這也是為什麼這時候選擇站出來，清楚讓台灣人民看到，我們相信價值，不管掌握多少綠營媒體，不管掌握多少網軍側翼，絕對不容許把黑的洗成白的，白的染成黑的。這就是要捍衛的台灣價值，守住良知底線。

黃國昌說，過去這段時間，看到蔣萬安側翼、網軍，好好市長站在崗位上，結果面臨到民進黨鋪天蓋地抹黑、霸凌，甚至小孩子都不放過、肉搜，未成年小孩都能霸凌，但是要清楚告訴民進黨，這不是我們相信的台灣，不是我們要的台北。

他說，這次勇敢站出來，對抗惡霸政府，勇敢告訴他們，守住台灣良善、正直價值，守住台北市政。

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會，現場擠滿支持民眾。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會，現場擠滿支持民眾。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會，現場擠滿支持民眾。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會，現場擠滿支持民眾。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 黃國昌 台北市選舉

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