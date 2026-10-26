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沈伯洋天母萬聖節發糖 爆炸頭船長PUMA亮相

中央社／ 台北26日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左2）26日在台北市立天母棒球場出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，戴上爆炸頭假髮與船長帽，與現場民眾同樂。 中央通訊社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左2）26日在台北市立天母棒球場出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，戴上爆炸頭假髮與船長帽，與現場民眾同樂。 中央通訊社

西洋萬聖節將至，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天現身天母並扮裝成「洋流號」爆炸頭船長，發送「黃金糖」給大、小朋友們同樂，許多小朋友的扮裝也特別加入「洋流」元素。

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沈伯洋中午到台北市立天母棒球場參與「『天母搞什麼鬼』萬聖節發糖同樂」活動，他扮裝成「洋流號」船長，並重返久違的爆炸頭髮型，吸睛造型獲得現場民眾掌聲、歡呼。

競選辦公室總幹事吳思瑤當場笑問是否懷念爆炸頭；沈伯洋直呼「太懷念了」，並說希望以後每天都可以這樣就好，當市長有爆炸頭髮型也不錯。

媒體追問，今天是扮演什麼角色，有無設計哪些小巧思。

沈伯洋表示，今天裝扮就是回到「洋流號」船長的意象，同時自己還是很懷念原來的頭髮，所以就讓頭髮「稍微長回來」一下，且因應萬聖節概念，肩膀上也放了隻會發亮的小蜘蛛，並秀出手上所拿寫有「世界一百爆炸頭沈伯洋」的公仔，稱是以前爆炸頭時期收到的禮物，覺得很懷念就特別帶來。

媒體問到今天活動是否有帶妻女一起同樂。沈伯洋說，今天雖然是假日，但因學校仍有活動，所以妻女未出席，但等市長辯論過後，還是會和她們去參與一些萬聖節變裝活動，請大家拭目以待。

因台北市長蔣萬安前3年都有參加「天母搞什麼鬼」活動，並用心扮裝，但今年似乎無此公開行程，看法如何。

沈伯洋直言，自己較不清楚，但認為蔣萬安一旦活動出席率高時，就會一直出席，所以照理說應該會來才對，但這只是個人理解，還是要問蔣本人較準，沒辦法幫蔣回答。

由於民進黨今天在臉書發文說要舉辦「戒慎恐懼之夜」，媒體詢問，沈有無戒慎恐懼協會會員證，以及說明一下活動內容。

沈伯洋表示，這個是社群重要活動，自己和同黨籍新北市長參選人蘇巧慧將線上、線下結合，和市民及社群網友進行互動，非常好玩，歡迎大家報名參加。

許多支持者為和沈伯洋合照，都特地用心扮裝，其中有對爸媽特別以「洋流號」概念設計「天母艦隊」小船，讓扮裝「船員」女兒乘船出場，用新造型使沈伯洋當場驚呼「這也太厲害了吧」；還有小朋友扮成爆炸頭沈伯洋分身大唱「台北順起來」競選歌曲。沈伯洋現場也發放古早味「黃金糖」，和大家同樂。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左3）26日在台北市立天母棒球場出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，以船長造型亮相，手拿裝有糖果的南瓜桶，與黨籍民意代表和現場民眾同樂。 中央通訊社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左3）26日在台北市立天母棒球場出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，以船長造型亮相，手拿裝有糖果的南瓜桶，與黨籍民意代表和現場民眾同樂。 中央通訊社

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）26日赴台北市立天母棒球場出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，沿途與民眾擊掌互動。 中央通訊社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）26日赴台北市立天母棒球場出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，沿途與民眾擊掌互動。 中央通訊社

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