張嘉郡、林當事成立東勢聯合競總 攜手發展農業與地方建設

雲林縣長參選人張嘉郡與東勢鄉長參選人林當事今天成立聯合競選總部，不少支持者聲援，拉抬聲勢，縣長張麗善及立委丁學忠、縣農會總幹事陳志揚人也到場相挺。張嘉郡表示，東勢是農業重鎮，未來除提升農業發展，也要完善地方建設與長者照顧，將和林當事攜手持續改善生活環境，讓服務更貼近鄉親的需求。

張嘉郡表示，農業是東勢重要的經濟基石，必須要從生產、農產銷售到農水路等打造更完善的農業環境，她肯定林當事在農會理事長及常務監事任內，長期服務農民，累積豐富經驗，期盼未來能進一步合作，將地方需求帶進縣政規畫，為東勢爭取更好條件發展農業。

張嘉郡說，東勢鄉高齡人口達28％，如何讓長輩獲得妥善照顧，是重要課題，她也說，東勢多功能老人文康中心已於本月正式啟用，提供休閒、交流及活動的空間，未來將推動更多長青食堂與日常關懷，減輕家庭照顧負擔。此外，未來將活化東勢鄉立圖書館後方老舊教職員宿舍空間，規畫樂活運動館，呼籲鄉親，縣長支持張嘉郡、鄉長支持林當事，讓兩人一起打拚，讓東勢持續進步。

雲林縣長參選人張嘉郡今天和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供