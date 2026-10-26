快訊

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

聽新聞
0:00 / 0:00

張嘉郡、林當事成立東勢聯合競總 攜手發展農業與地方建設

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長參選人張嘉郡今天和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供
雲林縣長參選人張嘉郡今天和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供

雲林縣長參選人張嘉郡與東勢鄉長參選人林當事今天成立聯合競選總部，不少支持者聲援，拉抬聲勢，縣長張麗善及立委丁學忠、縣農會總幹事陳志揚人也到場相挺。張嘉郡表示，東勢是農業重鎮，未來除提升農業發展，也要完善地方建設與長者照顧，將和林當事攜手持續改善生活環境，讓服務更貼近鄉親的需求。

2026九合一選舉

張嘉郡表示，農業是東勢重要的經濟基石，必須要從生產、農產銷售到農水路等打造更完善的農業環境，她肯定林當事在農會理事長及常務監事任內，長期服務農民，累積豐富經驗，期盼未來能進一步合作，將地方需求帶進縣政規畫，為東勢爭取更好條件發展農業。

張嘉郡說，東勢鄉高齡人口達28％，如何讓長輩獲得妥善照顧，是重要課題，她也說，東勢多功能老人文康中心已於本月正式啟用，提供休閒、交流及活動的空間，未來將推動更多長青食堂與日常關懷，減輕家庭照顧負擔。此外，未來將活化東勢鄉立圖書館後方老舊教職員宿舍空間，規畫樂活運動館，呼籲鄉親，縣長支持張嘉郡、鄉長支持林當事，讓兩人一起打拚，讓東勢持續進步。

雲林縣長參選人張嘉郡今天和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供
雲林縣長參選人張嘉郡今天和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供

雲林縣長參選人張嘉郡今天和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供
雲林縣長參選人張嘉郡今天和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供

張嘉郡 張麗善 2026九合一選舉 雲林縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林…張嘉郡、劉建國 老人福利政策過招

農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

科技走進田間！張麗善推智慧農畜與品牌化 翻轉雲林

嘉縣「擺脫明文規定」 鄭麗文、黃國昌齊挺吳品叡

相關新聞

超熱情！蔣萬安進會場走了20分鐘 新北宜蘭桃園竹市參選人都來了

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，支持者相當熱情，包括先前公開表態力挺的藝人李明依，今天也現身競總成立。

支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會場位於敦化國中，下午兩時活動才開始，不過中午起，人潮已經陸續湧入，許多支持民眾悶壞了，用自己的方式表達支持力挺蔣萬安連任。

蔣萬安競總成立大會 黃國昌「這原因」站台喊：站出來對抗惡霸政府

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會。民眾黨主席黃國昌率先致詞，他說，今天站在這裡就是要報告，這次選擇正直、善良，無法容忍欺騙、繼續偽裝下去；當他看到柯文哲主席過去留下的建設，在蔣萬安任內一棒接一棒完成感到欣慰，呼籲支持者這次勇敢站出來，對抗惡霸政府。

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

台北市長蔣萬安今舉辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文出席致詞。她回憶，自己也是北漂族，更在台北為了無殼蝸牛、言論自由、總統直選等參加抗爭，甚至周末即將舉辦的彩虹大遊行，可見北市充滿多元包容；如今，現在被人造「洋流」興起，呼籲民眾要選擇的不是人設、包裝，而是用四年的成績、付出的人，讓11月28日再寫歷史。

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出城市「廊道」規畫，認為市民大道高架道路分隔城市空間，主張南北縫合。國民黨立委賴士葆說，台北市最大的斷裂就是松山機場造成，喊話沈伯洋對松機遷移表態。

爭取9連霸議員被認定不符參選資格 張芳麗喊話中選會 爭明天抽籤機會

曾任基隆市議長，爭取議員九連霸的張芳麗，因議長選舉曾收賄判刑確定，喪失參選資格。她今天舉新北市選委會，認定曾犯貪汙案里長具參選資格為例，要求中選會說明兩案差別，並在明天上班後告知基隆市選委會，她有參選資格，讓她參加號次抽籤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。