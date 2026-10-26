「嫌深坑票太多？」陳乃瑜控遭李四川競總主委恐嚇 李競辦駁抹黑

民進黨新北市議員陳乃瑜今指控，上午在新北市懷愛館電梯內，遭國民黨新北市長參選人李四川競選總部深坑區主委當眾言語威嚇，對方疑因不滿她先前檢舉競選海報違規張貼，質問「你嫌你深坑票太多是不是？」陳乃瑜表示，已決定赴新店分局提告，並要求李四川公開道歉。李四川競辦則駁斥，強調雙方原本就認識，今天只是一般問候，反批陳乃瑜為了選舉抹黑地方人士。

陳乃瑜日前發現，李四川深坑競選總部成立大會的海報張貼在深坑市民活動中心外牆，質疑公家機關應維持行政中立，因此報警處理，相關海報事後已移除。不料，陳乃瑜今天上午在新北市懷愛館電梯內，遇上李四川競總深坑區主委，雙方再度因海報事件發生爭議。

陳乃瑜指控，對方當著眾人面前大聲質問「乃瑜，你去檢舉我喔？你嫌你深坑票太多是不是？」、「你不知道我是主委嗎？」等語，讓她深感恐懼，事後仍心有餘悸、雙手發抖。

陳乃瑜表示，依法檢舉競選文宣不當張貼，是民意代表應盡的監督責任，沒想到因此遭到地方競選主委當眾施壓、羞辱，決定前往新店分局報案提告，捍衛自身安全與監督權利，並要求李四川正面回應競選團隊言行、公開道歉。

對此，李四川競辦下午發聲明駁斥，表示據該名主委轉述，他與陳乃瑜本來就認識，經常在地方行程碰面，平時見面也會互相問候，今天上午同樣只是打招呼，完全沒有所謂恐嚇情事，質疑陳乃瑜為了選舉進行不實指控。

競辦指出，該名主委年近80歲，過去曾擔任深坑鄉民代表，長年在地方服務，近年因年事已高逐漸淡出政壇，目前僅協助地方輔選。陳乃瑜身為現任議員，擁有較多媒體發聲管道，卻在競辦認為缺乏證據的情況下，單方面指控地方人士恐嚇，對當事人並不公平。

李四川競辦也提到，日前才有三重夜市攤商因張貼與李四川的合照，遭蘇巧慧支持者揚言抵制，如今連原本認識的地方人士打招呼，也被解讀成恐嚇，質疑蘇巧慧陣營是否延續大罷免期間貼標籤、攻擊抹黑的政治手法。

競辦強調，選舉可以有競爭，也可以有不同立場，但不應隨意將地方人士當成政治攻防對象，「下一個被出征攻擊的又會是誰？」至於雙方在電梯內的實際對話及是否涉及恐嚇，仍有待調查釐清。