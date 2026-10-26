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「嫌深坑票太多？」陳乃瑜控遭李四川競總主委恐嚇 李競辦駁抹黑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜日前發現李四川深坑競選總部成立大會海報張貼於深坑市民活動中心外牆，質疑違反行政中立並提出檢舉。圖／新北市議員陳乃瑜提供
新北市議員陳乃瑜日前發現李四川深坑競選總部成立大會海報張貼於深坑市民活動中心外牆，質疑違反行政中立並提出檢舉。圖／新北市議員陳乃瑜提供

民進黨新北市議員陳乃瑜今指控，上午在新北市懷愛館電梯內，遭國民黨新北市長參選人李四川競選總部深坑區主委當眾言語威嚇，對方疑因不滿她先前檢舉競選海報違規張貼，質問「你嫌你深坑票太多是不是？」陳乃瑜表示，已決定赴新店分局提告，並要求李四川公開道歉。李四川競辦則駁斥，強調雙方原本就認識，今天只是一般問候，反批陳乃瑜為了選舉抹黑地方人士。

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陳乃瑜日前發現，李四川深坑競選總部成立大會的海報張貼在深坑市民活動中心外牆，質疑公家機關應維持行政中立，因此報警處理，相關海報事後已移除。不料，陳乃瑜今天上午在新北市懷愛館電梯內，遇上李四川競總深坑區主委，雙方再度因海報事件發生爭議。

陳乃瑜指控，對方當著眾人面前大聲質問「乃瑜，你去檢舉我喔？你嫌你深坑票太多是不是？」、「你不知道我是主委嗎？」等語，讓她深感恐懼，事後仍心有餘悸、雙手發抖。

陳乃瑜表示，依法檢舉競選文宣不當張貼，是民意代表應盡的監督責任，沒想到因此遭到地方競選主委當眾施壓、羞辱，決定前往新店分局報案提告，捍衛自身安全與監督權利，並要求李四川正面回應競選團隊言行、公開道歉。

對此，李四川競辦下午發聲明駁斥，表示據該名主委轉述，他與陳乃瑜本來就認識，經常在地方行程碰面，平時見面也會互相問候，今天上午同樣只是打招呼，完全沒有所謂恐嚇情事，質疑陳乃瑜為了選舉進行不實指控。

競辦指出，該名主委年近80歲，過去曾擔任深坑鄉民代表，長年在地方服務，近年因年事已高逐漸淡出政壇，目前僅協助地方輔選。陳乃瑜身為現任議員，擁有較多媒體發聲管道，卻在競辦認為缺乏證據的情況下，單方面指控地方人士恐嚇，對當事人並不公平。

李四川競辦也提到，日前才有三重夜市攤商因張貼與李四川的合照，遭蘇巧慧支持者揚言抵制，如今連原本認識的地方人士打招呼，也被解讀成恐嚇，質疑蘇巧慧陣營是否延續大罷免期間貼標籤、攻擊抹黑的政治手法。

競辦強調，選舉可以有競爭，也可以有不同立場，但不應隨意將地方人士當成政治攻防對象，「下一個被出征攻擊的又會是誰？」至於雙方在電梯內的實際對話及是否涉及恐嚇，仍有待調查釐清。

李四川 陳乃瑜 2026九合一選舉 新北市選舉

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