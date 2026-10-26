搶白票？蔣萬安昨夜會民眾黨4小雞 羅智強證實：達到兩共識

台北市長蔣萬安競總今天成立，傳出台北市長蔣萬安昨晚夜會民眾黨四位現任議員，針對市政交會意見，蔣萬安也在會中感謝四位民眾黨議員對市政監督盡心盡力。蔣萬安競總總幹事羅智強今天也證實，昨天將近三小時的互動非常暢通，昨是一個收獲蠻豐富的一個拜會。

年底選戰倒數33天，蔣萬安傳出昨天夜會民眾黨四位現在北市議員，外界解讀是爭取白票？羅智強今天證實，昨天晚上，蔣萬安有專程到台北市議會拜訪民眾黨四位議員，包括陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩，彼此面對面溝通、交換市政意見，將近三個小時，大大小小市政都有充分意見交流，討論非常熱烈，互動非常暢通，昨天是一個收獲蠻豐富的一個拜會。

羅智強表示，會中也達成共識，今天的蔣萬安競總會由民眾黨黃國昌主席代表，後續還會有很多互動，再請大家拭目以待。

媒體追問，昨天拜會是否是要修補府會關係？羅智強表示，最重要用意就是蔣萬安市長是當面表達，對民眾黨議員們過去監督市政，為台北市很多建設盡心盡力，表達感謝；第二，當然也向民眾黨四位議員請益，最重要是請益交流，非常順利，也非常感謝四位議員與市長有充分的市政交流。

至於後續是否有更多互動？羅用四個字回應「拭目以待。」