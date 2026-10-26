黃國昌再批蘇巧慧妹妹案 蘇辦重申：一切依規定辦理

民眾黨主席黃國昌今天率民眾黨提名的新北市議員參選人舉辦記者會，質疑蘇巧慧的妹妹蘇巧純投資公司涉及政府補助、國發基金及台企銀投資等爭議。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨·夷將表示，相關部會先前都已經說明得非常清楚，蘇巧純並不是曠世智能的負責人，也不是相關專案的承辦人員，所有依法需要填寫的表格，也都有依照規定辦理。

馬亨亨·夷將強調，這次新北市民期待的選舉應該是政策與願景的良性競爭，不希望進入負面選戰。蘇巧慧會持續秉持正面、陽光的態度，向市民提出具體政見，爭取更多市民的認同與支持。