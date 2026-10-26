快訊

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌再批蘇巧慧妹妹案 蘇辦重申：一切依規定辦理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌率民眾黨新北市議員參選人舉辦記者會。記者黃子騰／攝影
民眾黨主席黃國昌率民眾黨新北市議員參選人舉辦記者會。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌今天率民眾黨提名的新北市議員參選人舉辦記者會，質疑蘇巧慧的妹妹蘇巧純投資公司涉及政府補助、國發基金及台企銀投資等爭議。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨·夷將表示，相關部會先前都已經說明得非常清楚，蘇巧純並不是曠世智能的負責人，也不是相關專案的承辦人員，所有依法需要填寫的表格，也都有依照規定辦理。

2026九合一選舉

馬亨亨·夷將強調，這次新北市民期待的選舉應該是政策與願景的良性競爭，不希望進入負面選戰。蘇巧慧會持續秉持正面、陽光的態度，向市民提出具體政見，爭取更多市民的認同與支持。

蘇巧慧 黃國昌 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印發文宣再批蘇曠世智能案 黃國昌：我負責，檢調有意見衝著我來

民眾黨攻蘇巧慧家族曠世智能弊案 黃國昌自製傳單分送新北市民

蘇巧慧AI科技產業廊帶遭疑照抄 李四川：歡迎照我的政見做

蘇巧慧喊串聯北士科、內科 李四川競辦批照抄政見、打臉沈伯洋

相關新聞

超熱情！蔣萬安進會場走了20分鐘 新北宜蘭桃園竹市參選人都來了

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，支持者相當熱情，包括先前公開表態力挺的藝人李明依，今天也現身競總成立。

支持者悶壞了！蔣萬安競總成立人潮擠爆 身穿白色上衣力挺連任

年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會年底選戰倒數33天，台北市長蔣萬安競選總部今天成立，會場位於敦化國中，下午兩時活動才開始，不過中午起，人潮已經陸續湧入，許多支持民眾悶壞了，用自己的方式表達支持力挺蔣萬安連任。

蔣萬安競總成立大會 黃國昌「這原因」站台喊：站出來對抗惡霸政府

台北市長蔣萬安今在敦化國中舉辦競總成立大會。民眾黨主席黃國昌率先致詞，他說，今天站在這裡就是要報告，這次選擇正直、善良，無法容忍欺騙、繼續偽裝下去；當他看到柯文哲主席過去留下的建設，在蔣萬安任內一棒接一棒完成感到欣慰，呼籲支持者這次勇敢站出來，對抗惡霸政府。

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

台北市長蔣萬安今舉辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文出席致詞。她回憶，自己也是北漂族，更在台北為了無殼蝸牛、言論自由、總統直選等參加抗爭，甚至周末即將舉辦的彩虹大遊行，可見北市充滿多元包容；如今，現在被人造「洋流」興起，呼籲民眾要選擇的不是人設、包裝，而是用四年的成績、付出的人，讓11月28日再寫歷史。

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出城市「廊道」規畫，認為市民大道高架道路分隔城市空間，主張南北縫合。國民黨立委賴士葆說，台北市最大的斷裂就是松山機場造成，喊話沈伯洋對松機遷移表態。

爭取9連霸議員被認定不符參選資格 張芳麗喊話中選會 爭明天抽籤機會

曾任基隆市議長，爭取議員九連霸的張芳麗，因議長選舉曾收賄判刑確定，喪失參選資格。她今天舉新北市選委會，認定曾犯貪汙案里長具參選資格為例，要求中選會說明兩案差別，並在明天上班後告知基隆市選委會，她有參選資格，讓她參加號次抽籤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。