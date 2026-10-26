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力挺蔣萬安連任 張善政：不能因政治攻擊就放棄做正確的事

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（右二）今在臉書發文，支持台北市長蔣萬安（右一）繼續執政，期盼他延續市政建設，為台北未來十年做好準備。圖為兩人過去同框合影。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政（右二）今在臉書發文，支持台北市長蔣萬安（右一）繼續執政，期盼他延續市政建設，為台北未來十年做好準備。圖為兩人過去同框合影。圖／取自張善政臉書

台北市長選戰激烈，桃園市長張善政今在臉書發文，力挺台北市長蔣萬安繼續執政，他強調好的領導者應讓專業團隊發揮所長，面對政治攻擊更要勇於承擔責任；市政建設需要延續，期待蔣萬安繼續帶領團隊，照顧市民生活，為台北未來十年做好準備。

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張善政表示，這次颱風造成台北多處路樹倒塌，間接證明經專業判定有危險的病樹，必須在風雨來臨前移除。第一線同仁依據專業執行工作，市長就應給予支持，該說明的應說明清楚，該承擔的更要站出來，不能因為政治攻擊，就放棄做正確的事，這是他支持蔣萬安及其團隊繼續為台北服務的重要原因。

張善政說，一個人再有能力，能完成的事情終究有限，好的領導者應讓團隊專業充分發揮。無論交通、消防、水利或教育，沒有市長能樣樣精通，但當同仁遇到困難時，市長必須協調資源，團隊面對壓力時，更應挺身承擔責任，讓專業人員能安心做事。

張善政說，城市建設同樣需要延續，大巨蛋累積歷任市府及許多人的努力，最終在蔣萬安任內完成啟用。前人的付出應被記得，接手者能完成後續工作，讓市民真正使用，同樣值得肯定。從規畫、施工到正式啟用，每個階段都有難題，唯有一棒接一棒，才能將市民多年的期待化為具體成果。

張善政表示，輝達落腳北士科是台北面向未來的重要一步，對整個北台灣發展具有帶動效果。從企業表達進駐意願，到土地問題獲得處理、完成簽約，都需要市府團隊持續協調，當產業發展機會出現，城市必須具備承接的能力，才能把握契機。

張善政指出，市政當然應接受監督，做得不夠就改善，判斷有誤就修正，但認真做事的團隊同樣需要支持，才能持續替市民解決問題。他支持蔣萬安繼續帶領團隊，完成歷年累積的建設，照顧眼前市民生活，並為台北下一個十年做好準備。

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