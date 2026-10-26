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沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出城市「廊道」規畫，認為市民大道高架道路分隔城市空間，主張南北縫合。國民黨立委賴士葆說，台北市最大的斷裂就是松山機場造成，喊話沈伯洋對松機遷移表態。
賴士葆批評，沈伯洋對市政規畫實在外行，最近又提出所謂的「廊道」構想，將台北市南北切開的市民大道應思考如何將其「縫合」，如果這種講法可以成立的話，台北有一堆路線都要縫合？
賴士葆說，事實上台北市最大的斷裂就是松山機場造成，是否應該遷移？沈伯洋應該對於民進黨30年來主張松山機場遷移的計畫表達贊成或者反對，不能保持沉默耍混。
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