沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂

名主持人蔡康永昨天在微博深夜發文，強調沒有支持過台獨。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到此事時表示非常痛心，並指在台灣要去參與什麼樣的活動，是人民的自由，台灣人的自由不應被中國所干預。

2026-10-26 11:23