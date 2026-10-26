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沈伯洋南寮合體空拍照涉禁航區惹議 莊競程：支持者拍攝、已下架
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站選在新竹南寮，與民進黨新竹市長參選人莊競程合體放風箏、與民眾互動。莊競程競選辦公室隨後曝光活動空拍圖，畫面可見南寮海邊湧入大批民眾，廣場及市集周邊人潮密集。不過，有民眾在網路質疑新竹漁港屬禁航區，認為空拍行為恐違反相關規定。
對此，莊競程今日表示，洋流號昨日首航新竹市，活動成功圓滿，他要感謝每一位特地站出來表達支持的市民朋友。
針對空拍畫面，莊競程說，這是由支持者自行拍攝並主動提供，不論是他或沈伯洋團隊都未出資拍攝，這部分完全可接受各界檢驗。
莊競程強調，他非常感謝支持者的熱心，若有違反規定，莊競程都概括承受，他個人的社群有使用到相關素材，也已主動下架，日後必會更加謹慎。
莊競程重申，選戰即將進入最後一個月，他會加倍努力，並向昨日到場表達支持和在線上收看直播的市民朋友表達誠摯感謝。
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