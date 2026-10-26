爭取9連霸議員被認定不符參選資格 張芳麗喊話中選會 爭明天抽籤機會

曾任基隆市議長，爭取議員九連霸的張芳麗，因議長選舉曾收賄判刑確定，喪失參選資格。她今天舉新北市選委會，認定曾犯貪汙案里長具參選資格為例，要求中選會說明兩案差別，並在明天上班後告知基隆市選委會，她有參選資格，讓她參加號次抽籤。

中選會10月16日公告2026各項地方選舉參選人名單，指張芳麗犯刑法第143條，在基隆市議長選舉收賄，經法院刑刑7月，褫奪公權2年，緩刑4年確定，依公職人員選舉罷免法第26條第3款規定，不得登記為候選人。

基隆市議員參選人明天抽籤決定號次，張芳麗今天出面，指公平不是口號，依法行政不能有雙重標準，她要捍衛自己的參選資格，也為人民應有的公平權益提出嚴正的質疑。

新北市金山區1名里長參選人，曾犯貪汙治罪條例案件，被認定不符合參選資格，經22日提出訴願後，新北市選委會指重新檢視判決，認無違反公職人員選舉罷免法相關規定，准予登記。

張芳麗舉這起個案，請主管機關說明與她的案件對比，判決內容及法律適用有哪些相同跟不同之處。這名里長的案件判決日期比較接近（今年選舉的時間），她的案件是32年前的事，她認為非常的不公平。

張芳麗說，她已在10月20日遞送暫時狀態假處分書，由台北高等行政法院簽收，至今未得到任何的回應。中選會及相關主管機關應讓每一位人民，都能獲得一致且合理的法律對待。中選會應依法重新檢視她的案件，並明確說明是否有重新審查及相關救濟的可能。

張強調，她爭取的不是特權，而是公平。她要求的不是例外，而是清楚的法律依據。法律不能因人而異，審查標準必須禁得起檢驗。她要求主管機關正面回應，給她一個交代，也給社會大眾一個清楚的說明。

張芳麗希望中選會能夠在明天早上上班後，馬上告知基隆市選委會，她符合參選資格，她就能夠去參加號次抽籤。如果中選會沒有這樣做，讓她喪失了參選資格，相關訴訟就會一直走下去。

爭取基隆市議員九連霸的張芳麗（前左二），今年出面捍衛參選資格，爭取明天參加號次抽籤。記者邱瑞杰／攝影