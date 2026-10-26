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李四川、侯友宜同台掀歡呼 周韋翰聯合競總成立6000人力挺

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席李四川、周韋翰聯合競選總部成立大會，進場時沿途與支持者握手寒暄，李四川也在一旁與民眾互動，現場氣氛熱絡。圖／李四川競辦提供
新北市長侯友宜今出席李四川、周韋翰聯合競選總部成立大會，進場時沿途與支持者握手寒暄，李四川也在一旁與民眾互動，現場氣氛熱絡。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川與新北市議員參選人周韋翰今在板橋體育館舉行聯合競選總部成立大會，李四川與新北市長侯友宜、周韋翰共同進場，受到沿途支持者簇擁，現場湧入6000人，三人花了約15分鐘才走上舞台。李四川表示，未來將延續侯友宜施政成果，推動板橋體育館升級為新北小巨蛋、加速板橋醫療園區及泰板輕軌等建設。

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李四川、侯友宜及周韋翰進場時，現場支持者紛紛上前迎接，沿途不斷有人伸手握手、爭相合照，全場也接連高喊「我們都挺李四川」，三人從進場到走上舞台，足足花了約15分鐘，現場氣氛熱烈。

李四川致詞表示，接下侯友宜這一棒「比鐵鎚還重」，因為接下的不只是一個位置，而是對新北市404萬市民的責任。他指出，侯友宜執政8年來持續推動市政建設，日前公布的全球幸福城市指數，新北市排名第44名，為全國第一，未來若順利當選，將延續既有建設成果，讓新北持續進步。

談及板橋未來發展，李四川指出，將全力推進五泰輕軌及泰板輕軌，強化板橋與蘆洲、五股、泰山、新莊等地區的交通串聯，改善跨區通勤需求，提升大眾運輸量能。

李四川也表示，板橋體育館具有發展潛力，未來希望運用過去參與台北小巨蛋興建及台北大巨蛋營運相關工作的經驗，將板橋體育館升級為「新北小巨蛋」，打造可舉辦大型演唱會、體育賽事的多功能場館，讓新北市民不必為了大型活動往台北跑。

醫療建設方面，李四川表示，將接棒加速推動板橋醫療園區，結合板橋、土城及中和的醫療資源，建立大板橋醫療生活圈，透過區域醫療分工，提升在地醫療服務量能。

侯友宜致詞時表示，自己在新北市與鄉親並肩打拚16年，回想過去與李四川共同擔任副市長時，李四川總是站在第一線，承擔最困難的工程及道路建設，兩人長期合作，培養深厚默契。

侯友宜指出，隨著自己任期即將屆滿，市政建設仍需要有人接續推動，他認為李四川是適合接棒的人選，期盼未來持續完成新北小巨蛋、板橋醫療園區及泰板輕軌等建設，延續市政成果、提升市民生活品質。

今天活動包括國民黨立委葉元之、新北市議員江怡臻，以及議員參選人陳以樂、蔡政呈、王珮宇等人均到場支持，共同為李四川及周韋翰站台。

國民黨新北市長參選人李四川今出席板橋聯合競總成立大會，進場時與支持者握手，沿途不斷有民眾上前致意。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今出席板橋聯合競總成立大會，進場時與支持者握手，沿途不斷有民眾上前致意。圖／李四川競辦提供

李四川、周韋翰今在板橋體育館舉行聯合競選總部成立大會，場內一樓及看台聚集大批支持者，現場湧入6000人。圖／李四川競辦提供
李四川、周韋翰今在板橋體育館舉行聯合競選總部成立大會，場內一樓及看台聚集大批支持者，現場湧入6000人。圖／李四川競辦提供

李四川（左三）、新北市議員參選人周韋翰（右四）今在板橋體育館聯合競總成立大會上，與地方人士高舉雙手、齊聲加油，現場支持者揮舞旗幟熱情回應。圖／李四川競辦提供
李四川（左三）、新北市議員參選人周韋翰（右四）今在板橋體育館聯合競總成立大會上，與地方人士高舉雙手、齊聲加油，現場支持者揮舞旗幟熱情回應。圖／李四川競辦提供

侯友宜 李四川 周韋翰 2026九合一選舉 新北市選舉

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