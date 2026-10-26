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影／里長問「芭樂要怎麼拿給妳」 蘇巧慧：真的回到自己的地方
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午出席與市議員廖宜琨的聯合競選總部成立大會，一進場就受到樹林鄉親熱情歡呼，一上台台上里長還說「芭樂要怎麼拿給妳」，讓她笑說「真的回到自己的地方」。蘇巧慧說，樹林是一路栽培她成長的地方，來這裡就像回家一樣，未來希望把樹林累積的進步與光榮感擴大到整個新北市，呼籲鄉親在選戰最後33天繼續做她的靠山。
蘇巧慧也細數自己在樹林的建設成績，以及未來大樹林的發展計畫，蘇巧慧離開時，有媽媽抱著小孩等候，更有支持者抱著心愛的狗狗衝上前要求合照。
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