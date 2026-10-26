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影／里長問「芭樂要怎麼拿給妳」 蘇巧慧：真的回到自己的地方

攝影中心／ 記者鄭超文／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）、市議員參選人廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，蘇巧慧進場時支持者爭相爭取握手的機會。記者鄭超文／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）、市議員參選人廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，蘇巧慧進場時支持者爭相爭取握手的機會。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午出席與市議員廖宜琨的聯合競選總部成立大會，一進場就受到樹林鄉親熱情歡呼，一上台台上里長還說「芭樂要怎麼拿給妳」，讓她笑說「真的回到自己的地方」。蘇巧慧說，樹林是一路栽培她成長的地方，來這裡就像回家一樣，未來希望把樹林累積的進步與光榮感擴大到整個新北市，呼籲鄉親在選戰最後33天繼續做她的靠山。

2026九合一選舉

蘇巧慧也細數自己在樹林的建設成績，以及未來大樹林的發展計畫，蘇巧慧離開時，有媽媽抱著小孩等候，更有支持者抱著心愛的狗狗衝上前要求合照。

蘇巧慧、廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，一位支持者拿著「巧慧當選」的布條出席。記者鄭超文／攝影
蘇巧慧、廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，一位支持者拿著「巧慧當選」的布條出席。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、市議員參選人廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，會場內坐滿支持者。記者鄭超文／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧、市議員參選人廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，會場內坐滿支持者。記者鄭超文／攝影

蘇巧慧、廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，一位支持者抱著心愛的狗狗衝上前跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）合照。記者鄭超文／攝影
蘇巧慧、廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，一位支持者抱著心愛的狗狗衝上前跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）合照。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前左）、市議員參選人廖宜琨（前右）樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，兩人一起揮舞戰旗。記者鄭超文／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前左）、市議員參選人廖宜琨（前右）樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，兩人一起揮舞戰旗。記者鄭超文／攝影

蘇巧慧、廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，一位支持者抱著小孩跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）合照。記者鄭超文／攝影
蘇巧慧、廖宜琨樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，一位支持者抱著小孩跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）合照。記者鄭超文／攝影

蘇巧慧 廖宜琨 2026九合一選舉 新北市選舉

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