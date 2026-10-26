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蔡康永喊「我沒有支持過台獨」 何欣純：尊重個人選擇與表達自由
知名主持人蔡康永昨突然微博發文強調「我沒有支持過台獨」。對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，台灣一直都是自由、民主且多元友善的社會，每個人都有選擇生活方式、表達意見及參與活動的自由。不論支持誰、參加什麼活動，都是再正常不過的事情，也應該受到尊重。
對於蔡康永的發文，她尊重個人的選擇與表達自由，但從這次事件也讓人深刻感受到，來自對岸的政治壓力，恐怕已經影響到台灣人民原本再平常不過的自由選擇。
何欣純強調，在台灣，參加一場活動不應該成為需要解釋或道歉的事情，更不應該因為外部的政治壓力，讓台灣人失去自由表達的空間。
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