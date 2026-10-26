李四川後憲後援會成立 國旗旗海迎進場、支持者高喊「凍蒜」

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋競選總部出席後憲後援會成立大會，一踏進會場便掀起熱烈歡呼，支持者揮舞手中小國旗及競選旗幟，高喊「凍蒜」、「李四川加油」、「市長好」，不少人爭相上前握手、合照，現場旗海翻騰。李四川上台致詞時，台下也不時爆出掌聲與歡呼，氣氛熱絡。

李四川進場時，現場支持者紛紛舉起小國旗及競選旗幟，沿途不斷有人伸手與他握手，也有民眾拿出手機搶著合影，李四川則逐一向支持者致意。隨著台下接連響起「凍蒜」及「市長好」的呼喊，會場內國旗與競選旗幟不斷揮舞，場面相當熱鬧。

新北市後備憲兵荷松協會理事長徐世聲致詞表示，李四川過去具有豐富的行政經驗與專業能力，這樣的人才不應浪費。他也向現場後憲弟兄喊話，距離11月28日投票日，能幫忙的就盡量幫忙，希望延續後憲團結、和諧的精神，成為李四川的支持力量，未來也期待李四川在地方建設及長者照顧等方面持續努力。

立委洪孟楷表示，新北市有404萬人口，今天後憲學長齊聚一堂格外具有意義。他回憶，今年5月在新店舉行後憲協會理事長交接時，李四川就曾親自到場，誠懇向後憲弟兄請託。他說，未來要接下侯友宜市長這一棒，扛起服務404萬市民的責任，「絕對不是吃香喝辣，而是要做牛做馬」，強調李四川已有承擔重任的準備。

李四川致詞時則以憲兵制服及挺拔站姿為例，形容憲兵代表的是一種品牌與精神。他說，憲兵只要穿上制服、站在門口，就會站得筆直，不敢彎腰或駝背，這就是形象，也是品牌。後憲弟兄不只過去在軍中為國家奉獻，退伍後也持續服務社會、成為大家的後盾，因此要向所有後憲弟兄表達最高敬意與謝意。

談及年底選戰，李四川表示，希望能重回新北市服務。他回憶，先前在板橋第二運動場，侯友宜將麥克風交給他時，他曾說「那支麥克風比我拿鐵鎚還重」，因為侯友宜過去8年已為新北奠定許多建設基礎，未來要接下這一棒，責任相當重大。

李四川強調，侯友宜已經做好的建設，未來要做得更好；還在進行的工程，必須加速完成；已經規畫的政策，也要持續推動。他並重申「南有巨蛋城、北有科學城」的發展構想，以及透過蘆社大橋、台64線及台65線，串聯雙北高科技產業聚落，打造AI科技廊帶。

李四川最後再度向現場後憲弟兄及支持者懇託，強調未來只要是市民需要、政府應該解決的問題，都會努力處理，也希望大家團結支持，一起為新北市打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，一進場便引起支持者熱烈歡呼，沿途民眾不斷高喊「凍蒜」、「市長好」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，一進場便引起支持者熱烈歡呼，沿途民眾不斷高喊「凍蒜」、「市長好」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）今出席後憲後援會成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，與現場後憲弟兄及支持者一同合影，眾人揮舞小國旗與競選旗幟，高喊「凍蒜」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影