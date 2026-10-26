快訊

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川後憲後援會成立 國旗旗海迎進場、支持者高喊「凍蒜」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，與台上後援會幹部及地方人士一同高舉雙手、齊聲加油。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，與台上後援會幹部及地方人士一同高舉雙手、齊聲加油。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋競選總部出席後憲後援會成立大會，一踏進會場便掀起熱烈歡呼，支持者揮舞手中小國旗及競選旗幟，高喊「凍蒜」、「李四川加油」、「市長好」，不少人爭相上前握手、合照，現場旗海翻騰。李四川上台致詞時，台下也不時爆出掌聲與歡呼，氣氛熱絡。

2026九合一選舉

李四川進場時，現場支持者紛紛舉起小國旗及競選旗幟，沿途不斷有人伸手與他握手，也有民眾拿出手機搶著合影，李四川則逐一向支持者致意。隨著台下接連響起「凍蒜」及「市長好」的呼喊，會場內國旗與競選旗幟不斷揮舞，場面相當熱鬧。

新北市後備憲兵荷松協會理事長徐世聲致詞表示，李四川過去具有豐富的行政經驗與專業能力，這樣的人才不應浪費。他也向現場後憲弟兄喊話，距離11月28日投票日，能幫忙的就盡量幫忙，希望延續後憲團結、和諧的精神，成為李四川的支持力量，未來也期待李四川在地方建設及長者照顧等方面持續努力。

立委洪孟楷表示，新北市有404萬人口，今天後憲學長齊聚一堂格外具有意義。他回憶，今年5月在新店舉行後憲協會理事長交接時，李四川就曾親自到場，誠懇向後憲弟兄請託。他說，未來要接下侯友宜市長這一棒，扛起服務404萬市民的責任，「絕對不是吃香喝辣，而是要做牛做馬」，強調李四川已有承擔重任的準備。

李四川致詞時則以憲兵制服及挺拔站姿為例，形容憲兵代表的是一種品牌與精神。他說，憲兵只要穿上制服、站在門口，就會站得筆直，不敢彎腰或駝背，這就是形象，也是品牌。後憲弟兄不只過去在軍中為國家奉獻，退伍後也持續服務社會、成為大家的後盾，因此要向所有後憲弟兄表達最高敬意與謝意。

談及年底選戰，李四川表示，希望能重回新北市服務。他回憶，先前在板橋第二運動場，侯友宜將麥克風交給他時，他曾說「那支麥克風比我拿鐵鎚還重」，因為侯友宜過去8年已為新北奠定許多建設基礎，未來要接下這一棒，責任相當重大。

李四川強調，侯友宜已經做好的建設，未來要做得更好；還在進行的工程，必須加速完成；已經規畫的政策，也要持續推動。他並重申「南有巨蛋城、北有科學城」的發展構想，以及透過蘆社大橋、台64線及台65線，串聯雙北高科技產業聚落，打造AI科技廊帶。

李四川最後再度向現場後憲弟兄及支持者懇託，強調未來只要是市民需要、政府應該解決的問題，都會努力處理，也希望大家團結支持，一起為新北市打拚。

國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，一進場便引起支持者熱烈歡呼，沿途民眾不斷高喊「凍蒜」、「市長好」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，一進場便引起支持者熱烈歡呼，沿途民眾不斷高喊「凍蒜」、「市長好」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，一進場便引起支持者熱烈歡呼，沿途民眾不斷高喊「凍蒜」、「市長好」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，一進場便引起支持者熱烈歡呼，沿途民眾不斷高喊「凍蒜」、「市長好」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）今出席後憲後援會成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）今出席後憲後援會成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，與現場後憲弟兄及支持者一同合影，眾人揮舞小國旗與競選旗幟，高喊「凍蒜」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，與現場後憲弟兄及支持者一同合影，眾人揮舞小國旗與競選旗幟，高喊「凍蒜」，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，聘書頒發儀式象徵後援會正式成立，凝聚後憲弟兄支持力量。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席後憲後援會成立大會，聘書頒發儀式象徵後援會正式成立，凝聚後憲弟兄支持力量。記者張策／攝影

李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘇巧慧AI科技產業廊帶遭疑照抄 李四川：歡迎照我的政見做

蘇巧慧喊串聯北士科、內科 李四川競辦批照抄政見、打臉沈伯洋

蔣萬安救災拿掃把遭酸 李四川批：難道民進黨又要恢復大罷免？

光復節補假蘇巧慧昔投反對票 李四川：應照民意、不是黨意

相關新聞

印發文宣再批蘇曠世智能案 黃國昌：我負責，檢調有意見衝著我來

民眾黨主席黃國昌今天率民眾黨提名的新北市議員參選人舉辦記者會，質疑蘇巧慧家族投資公司涉及政府補助、國發基金及台企銀投資等爭議。黃國昌表示印刷廠因顧慮司法風險不敢承印，強調文宣由他具名負責，「司法檢調有意見直接衝著我來。」

首都辯論周六登場 蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

首都選戰進入最後衝刺期，首都電視辯論周六中午登場，台北市長蔣萬安忙完颱風災後視察，本周進入競選行程與辯論的備戰階段，面對對手來勢洶洶，還請了總統級幕僚助陣，蔣萬安主打「市政穩定牌」，將向市民展現市政成績。據了解，他身旁除了最強辯士、研考會主委殷瑋等幕僚協助，還有重量級資深媒體人也會在最後關鍵陪蔣特訓。

影／蔡康永微博發文否認支持台獨 沈伯洋：台灣人自由不應被中國干預

名主持人蔡康永昨天在微博深夜發文，強調沒有支持過台獨。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到此事時表示非常痛心，並指在台灣要去參與什麼樣的活動，是人民的自由，台灣人的自由不應被中國所干預。

備戰辯論！沈伯洋不背稿直攻蔣萬安政績 總統級軍師閉門特訓

首場台北市長電視辯論會將於本周六、10月31日登場，民進黨將其定調為破除「不熟市政」標籤、吸納中間選民的關鍵戰役。據了解，民進黨參選人沈伯洋備戰期間，不僅找來黨內「總統級幕僚」特訓，著重先講結論、避免死記硬背，要與常被詬病背稿的現任市長蔣萬安做出對比，也嚴防對手再祭出抹黑、激怒手段，力保辯論台上沉穩不失分。

爭取9連霸議員被認定不符參選資格 張芳麗喊話中選會 爭明天抽籤機會

曾任基隆市議長，爭取議員九連霸的張芳麗，因議長選舉曾收賄判刑確定，喪失參選資格。她今天舉新北市選委會，認定曾犯貪汙案里長具參選資格為例，要求中選會說明兩案差別，並在明天上班後告知基隆市選委會，她有參選資格，讓她參加號次抽籤。

遭搜索後再發聲 吳子嘉痛批司法將訴諸國際 今晚竹北直球對決

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚將現身竹北「董事長開講」，並與台中市長盧秀燕、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩等人同台。對於日前遭搜索，吳子嘉今天發布聲明，表示選後將把搜索、扣押及警詢等完整程序紀錄，送交國際新聞自由組織與國際媒體檢視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。