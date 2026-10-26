效仿新加坡治水沈伯洋提5大方向 盼喚起市民對水文化的重視

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉行「台北水文化復興運動」政策，以淡水河、基隆河與市內各類水徑為核心，效仿新加坡治水理念，提出親水 （Active）、美感 （Beautiful）、潔淨 （Clean）、滯洪 （Detention）、生態 （Ecosystem） 等ABCDE五大治理方向，希望透過政策喚起市民對水文化的重視、重新檢視都市韌性，打造城市永續的生態系。

沈伯洋今邀請立委吳沛憶、新加坡國立大學建築系教授侯志仁、水域學校發起人楊志彬老師，共同出席政策發表會一同倡議。

沈伯洋表示，淡水河、基隆河環抱台北成長，但台北市內還存在各種溪、圳與人工溝渠排水道，這些水路在都市化過程中逐漸被加蓋、填平或納入地下排水系統，使水與城市生活的關係日漸疏離，但水徑對一座城市除生活用水、維持生物多樣性因素外，更與風廊帶密切相關也是城市降溫的重要調節器，腹地更是城市天然滯洪池可強化都市韌性。

沈伯洋說，台北市從2003年起陸續推出水治理政策，市府同仁努力推動至今，但過去水利建設主要出發點是保護生命財產，以硬體工程為主導，現在的規畫必須理解地方文化需求，不能再由單一工程專業主導，而須結合教育、文化、環保等局處共同投入，否則只會留下更多水泥建物。

沈伯洋會中也提出5大治理核心面向包含「親水、美感、潔淨、滯洪、生態」，包含親水生態理念融入教育體系並改善河濱與溪流腹地的親水空間與設施；結合都市林及文化徑，營造市內水路的文化空間；加強城市內部水圳檢視與清疏，運用植生過濾、濕地、礫間接觸等自然生態工法改善水的品質並推動水循環利用；推動分散式、微型社區滯洪讓校園與公園以及建物的雨撲滿，強化市區排洪能力；透過濕地、滯洪池重新檢視台北市夏季風廊，讓水空間成為城市降溫與氣候調節的基礎建設。

沈伯洋也盤點水治理的國內外成功案例，國內有台中市葫蘆墩圳、桃園老街溪、以及高雄中都愛河溼地，國際上更不計其數，更點出台北市2019年啟動的「磺港溪再造計畫」於今年7月完成，是近年值得稱讚的建設之一，希望把水重新拉回市民生活、拉回城市規畫核心，建立台北市民與水的連結，並串聯山徑、文化徑、以及都市微森林等政策，重建城市發展的底蘊，打造留給下一代最美麗資產。

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午發表「台北水文化復興運動」政策，仿效新加坡治水理念，主張以五大概念親水（Active）、美感（Beautiful）、潔淨（Clean）、滯洪（Detention）、生態（Ecosystem）將水文化融入城市治理中。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午發表「台北水文化復興運動」政策，仿效新加坡治水理念，主張以五大概念親水（Active）、美感（Beautiful）、潔淨（Clean）、滯洪（Detention）、生態（Ecosystem）將水文化融入城市治理中。記者余承翰／攝影