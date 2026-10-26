回防本命區鄉親關心「怎麼拿芭樂給你」 蘇巧慧：像回家一樣

2026選戰進入倒數，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午回防本命區樹林，出席市議員廖宜琨聯合競選總部大會，受到樹林鄉親熱情歡呼，一上台台上里長直問「芭樂要怎麼拿給妳」，讓她笑說「真的回到自己的地方」。蘇巧慧說，樹林是一路栽培她成長的地方，未來希望把樹林累積的進步與光榮感擴大到整個新北市，呼籲鄉親在選戰最後33天繼續做她的靠山。

蘇巧慧致詞時表示，今天看到台下熟悉的面孔，有太多話想跟大家分享，許多人是透過電視認識她，或是看見她這800多天的選戰歷程，但樹林鄉親不一樣，大家早已認識她很久，更是一路栽培她長大的重要力量。

她回憶，2015年成立人生第一間競選總部，就在樹林大安路，當年第一間拜訪的廟宇是濟安宮，第一次掃街的市場則是博愛市場，當時她站在博愛街旁還先深吸一口氣，才踏進市場發出人生第一張文宣，走了3個小時，還沒有人知道「蘇巧慧」是誰。如今服務處持續運作，即將邁入第12年，從最初的地方新人到現在挑戰新北市長，樹林始終是她最重要的起點。

蘇巧慧也細數保安市場的拜票回憶、彭福國小的第一次會勘，到各校操場、風雨球場、教室及校園設施改善，都有她與地方共同努力的足跡，還有樹林高中空調更新、操場重新鋪設、風雨操場興建及網球場建置，也包括地方道路、排水與治水工程，強調這些不是單一個人的成績，而是與地方民代、里長及社團攜手完成的成果。

「我們一起的感覺，才是最強大的力量。」蘇巧慧說，樹林人如今對地方有團結感與光榮感，這份改變正是最好的證明，她希望未來透過4年、8年的持續努力，讓新北市每一區都能建立自己的特色與成績，讓市民走到哪裡，都能自豪地說自己來自新北。

蘇巧慧也感謝廖宜琨是她在地方最好的隊友，從公園綠化、治水、學校建設，到堤外便道等交通建設，中央與地方密切合作，才能提高行政效率、推動地方進步。她盛讚廖宜琨熟悉地方、重視建設，也願意為鄉親服務，呼籲支持者讓廖宜琨高票連任。

蘇巧慧也提出多項地方願景，包括推動山佳地區鐵道與公園建設、發展後村堰周邊公園、大柑園產業園區，以及加速彭福、彭厝地區都市更新，並盼新北大巨蛋能真正落地。