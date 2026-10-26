「黃阿瑪」重返基隆海洋廣場水域 童子瑋、沈伯洋下午合體迎洋流

基隆市長參選人童子瑋促成在基隆港，展出的15公尺高「黃阿瑪」水上裝置，日前因颱風撤離，今天下午重返海洋廣場水域，吸引民眾欣賞。台北市長參選人沈伯洋傍晚也將來觀看，並與童子瑋在廣場一起開講，暢談兩地城市願景。

童子瑋陣營籌辦「黃阿瑪的後宮生活 × 基隆400童樂會」，在基隆港務分公司同意下，在基隆港內港展出「黃阿瑪」，9月24日晚上開燈，預計展出到11月27日。

薔琵颱風日前逼進台灣北部海域時，黃阿瑪被移到中船基隆廠避風。今天風勢減緩，主辦活動方又將黃阿瑪移到海洋廣場水域，與遊客相見歡。

童子瑋和沈伯洋今天連袂造勢，今天下午5時許將在海洋廣場會合，觀看黃阿瑪，5時30分舉辦港口開講活動，一起談談大台北地區的市政治理。6時20分車隊出發掃街，晚上7時15分抵達慶安宮參香。