蔣萬安救災拿掃把遭酸 李四川批：難道民進黨又要恢復大罷免？

颱風薔琵過境後，台北市長蔣萬安接連投入災後復原工作，卻因撿樹枝及拿掃把的姿勢遭部分網友批評，國民黨新北市長參選人李四川昨發文聲援蔣萬安，今再表示，救災是嚴肅的事情，選舉沒有必要抹黑，連拿掃把的姿勢都要按照特定人士的意思，「難道民進黨又要恢復大罷免？沒有照他們的意思，就要給人家罷免？」

薔琵颱風造成台北市多處樹木倒塌、路面堆積落葉，蔣萬安24日勘災時因協助撿拾樹枝，遭部分網友質疑作秀；25日前往南港東明公園視察災後復原情形，又在現場民代邀請下拿起掃把協助清掃，卻因一度單手持掃把，經一旁議員提醒調整姿勢，相關畫面曝光後再度引發討論。

對此，蔣萬安表示，自己掃地動作確實較為笨拙，無法與專業清潔隊員及志工相比，但不會在意外界酸言酸語，仍會持續推動災後復原工作。

李四川昨天也在臉書發文聲援蔣萬安，認為首長重要的是與第一線公務員站在一起，而非假裝自己什麼都會，並反問外界，只要能把垃圾掃起來，何必在意使用什麼姿勢。

李四川今天在競選總部出席後憲後援會成立活動，會前接受媒體聯訪時表示，「選舉不必要抹黑，大家提出自己的政見」，救災本來就是嚴肅的問題，不只拿掃把，即使是撿樹枝，他都認為對救災有很大的幫助。

李四川質疑，選舉沒有必要連拿掃把的姿勢都要按照特定人士的意思，並反問「難道民進黨又要恢復大罷免？沒有照他們的意思，就要給人家罷免？」

李四川強調，選舉不應該是這個樣子，每個人都是為了救災、為市民努力，最重要的是希望市容能夠盡快恢復，讓民眾生活回歸正常。