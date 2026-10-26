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提市民大道「縫合」挨批天馬行空 沈伯洋秀官網：柯市府就在做

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出市民大道縫合說，引發熱議。台北市長蔣萬安批政策不應天馬行空；民眾黨創黨主席、台北市前市長柯文哲更稱不知道他在講什麼，沈今秀出市府官網，稱縫合一詞早在柯市府就提過。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出市民大道縫合說，引發熱議。台北市長蔣萬安批政策不應天馬行空；民眾黨創黨主席、台北市前市長柯文哲更稱不知道他在講什麼，沈今秀出市府官網，稱縫合一詞早在柯市府就提過。記者余承翰／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前提出市民大道縫合說，引發熱議。台北市長蔣萬安批政策不應天馬行空；民眾黨創黨主席、台北市前市長柯文哲更稱不知道他在講什麼。沈伯洋今天受訪被問到這題自信表示，今天聯訪只先準備這題，拿出手機秀出北市都發局早提過市民大道縫合政策，「為什麼我講就要被取消？」

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沈伯洋表示，市民大道「縫合」政策早在2020年台北市都發局官網針對建國啤酒廠與中山高架人本環境改善，因為高架道路及土地使用情形等特性，產生人本環境不連續及空間疏離感等課題提出方案縫合，以縫合與串聯區域空間，營造舒適友善的人本環境，證明這並非他發明而是台北市政府早在做。

沈伯洋解釋，他接下來提出方案也會包含建國啤酒廠附近，在整個市民大道在鐵路地下化後，還是形成了一個高架橋阻隔，導致人流之間產生某種程度的斷裂，而市民大道很長，不能只縫合不能只縫合那附近，盤點了好幾個可以做縫合區域，來做橋下空間改善，批評對手至今已攻擊三天，已經不是一個正常的政策討論，且市府一直都在做，「如果說大家都在做縫合，為什麼只有我提出縫合的政策要被取消？」

面對蔣萬安今天成立競總，沈伯洋表示，蔣萬安人氣是水漲船高，畢竟也是藍營共主，他競選總部成立當然是大家一起共襄盛舉他樂見其成，民調都是高高低低，他認為現在他該還是挑戰、追趕者，與5月角色身分還是一樣，對他來說並沒有什麼需要策略的調整。

沈伯洋強調，選戰進入倒數，還是持續講政策，至少還有兩個政策在等，一個是這個禮拜應該就會講到，另外一個就是橋下活化空間，應該一到兩個禮拜就會講，他的步調就是，會講政策講到最後，讓市民朋友們去感受他提出來的政策是否對他們有益，讓市民朋友能夠做選擇。

而蔣萬安競總成立選在敦化國中舉辦被質疑有行政不中立問題且颱風過後還有學生去打掃，沈伯洋回應，學生打掃是否與颱風有關，需要台北市政府自己說明釐清，還沒確定前他就不評論，至於場地學校其實蠻常被當作場地來租借，如果今天不是上課的本來就是一個可以租借空間，裡面辦什麼活動應該都算合理，反而是說從以前到現在有沒有越來越嚴，如果真的變嚴原因是什麼，比較需要知道，「我第一次聽阿扁在演講就是在金華國中啊」。

沈伯洋表示，市民大道「縫合」政策早在2020年台北市都發局官網針對建國啤酒廠與中山高架人本環境改善，因為高架道路及土地使用情形等特性，產生人本環境不連續及空間疏離感等課題提出方案縫合，以縫合與串聯區域空間，營造舒適友善的人本環境。圖／取自北市都發局官網
沈伯洋表示，市民大道「縫合」政策早在2020年台北市都發局官網針對建國啤酒廠與中山高架人本環境改善，因為高架道路及土地使用情形等特性，產生人本環境不連續及空間疏離感等課題提出方案縫合，以縫合與串聯區域空間，營造舒適友善的人本環境。圖／取自北市都發局官網

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