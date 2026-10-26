遭搜索後再發聲 吳子嘉痛批司法將訴諸國際 今晚竹北直球對決

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚將現身竹北「董事長開講」，並與台中市長盧秀燕、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩等人同台。對於日前遭搜索，吳子嘉今天發布聲明，表示選後將把搜索、扣押及警詢等完整程序紀錄，送交國際新聞自由組織與國際媒體檢視。

今晚「董事長開講」預計晚間7時至8時30分在國民黨新竹縣黨部停車場舉行，除吳子嘉外，盧秀燕、徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智，以及立委洪孟楷、葉元之等人都將出席。

吳子嘉今天透過美麗島電子報發布聲明表示，新聞自由不能只是一句口號，必須落實在國家權力行使的每一道程序中。

他指出，針對其住處與美麗島電子報辦公室遭搜索、手機遭扣押一案，將立即請律師彙整並依法保全搜索、扣押及警詢等程序紀錄。選舉結束後，也將把本案完整程序紀錄提交國際新聞自由組織與國際媒體，請其依據事實，給予獨立、公正的評價。

吳子嘉表示，希望國際社會與自由媒體組織，以民主社會應有的標準，檢驗國家權力。他認為，台灣司法機關有偵查犯罪的責任，也應說明搜索新聞機構與扣押手機的必要性，保障採訪資料、消息來源與編輯自主。他強調，新聞機構接受法律檢驗，司法權力同樣必須接受監督。

吳子嘉也要求政府與司法機關正面回應，並從本案建立保護新聞機構的明確規範，讓搜索的界線、扣押的範圍、資料的保護與救濟的途徑，都有清楚可循的標準。

他強調，要爭取的不只是本案的公正，更是所有新聞工作者追查真相的制度保障。他認為，讓權力接受檢驗、讓新聞自由受到保障，台灣才能成為亞洲新聞自由的榜樣。