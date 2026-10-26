首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

首都選戰進入最後衝刺期，首都電視辯論周六中午登場，台北市長蔣萬安忙完颱風災後視察，本周進入競選行程與辯論的備戰階段，面對對手來勢洶洶，還請了總統級幕僚助陣，蔣萬安主打「市政穩定牌」，將向市民展現市政成績。據了解，他身旁除了最強辯士、研考會主委殷瑋等幕僚協助，還有重量級資深媒體人也會在最後關鍵陪蔣特訓。

首都市長電視辯論會周六舉行，全程兩小時，流程包含開場申論、雙方交互詰問、媒體提問，以及終場結論四個階段。經兩陣營代表抽籤後，確認沈伯洋作為開場申論人，終場結論則由蔣萬安先登台。

目前雙方都積極備戰，國民黨前主席朱立倫日前也鼓勵蔣萬安，「丟掉偶包 做你自己」是最好的表現，脫掉所有的包袱，「回到原來的蔣萬安」，絕對可以把一時的網路攻擊或各種謠言逐步化解，一定可以讓所有選民看到過去四年真正為台北市做事的市長。

蔣萬安2022年競選台北市長，當時的電視辯論會對戰陳時中和黃珊珊，蔣萬安腹背受敵，辯論會前的特訓，中廣前董事長趙少康親自出馬傳授辯論策略如何切中要害，以及儀態手勢、聲音掌握及時間控制。據了解，這次蔣萬安除了有殷瑋下班時間模擬特訓，趙少康應該也會適時提供建議。

藍營人士表示，辯論重點是把選戰從氣氛與聲量拉回市政本身，蔣萬安執政近四年，手上有具體的市政成績，民進黨台北市長參選人沈伯洋則必須證明自己對市政的理解，不只停留在議題層面。

藍營人士指出，對尚未表態的選民而言，他們要觀察的不是誰能辯贏，而是誰看起來更像是能託付城市的人。洋流的動能建立在形象塑造與社群操作上，辯論比的是對市政細節的掌握，不是比誰的言詞更犀利；蔣萬安的優勢在溫和穩健、不慍不火，遇對手攻擊時先把事實說清楚，比強勢反攻更能累積信任感。

蔣萬安競選總部副主委兼總幹事羅智強表示，蔣萬安、沈伯洋民調拉近是事實，確實很危險，但大家的戰鬥心十足，蔣萬安的本質好，只要把其人格特質還原回來，就有逆轉空間。羅智強也向支持者喊話傳達兩個訊息：一是很危險不要輕忽，二是大家要有信心，一起往前衝。