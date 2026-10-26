宜蘭向神明發誓反賄反抹黑活動 部分報名候選人遭恐嚇不得參與
宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟今年再度舉辦向神明發誓大會，目前約20名候選人報名，未料部分報名人士竟遭警告不得參與，更有人接到黑函及偽造假疏文，恐嚇要求退選，為此聯盟發起人黃章桐今天召開記者會，痛斥有心人士擾亂敗壞選風，由於黑函留有指紋，已向警方報案全力追查。
發起人黃章桐在4年前選舉時就辦過公民反賄選發誓活動，吸引藍綠候選人參加，這次照常舉辦，同時把反抹黑加入誓詞，訂於1月9日在礁溪鄉三民村天農廟舉行「向神明發誓：反賄選、反抹黑大會」，號召候選人宣誓共同打造乾淨清廉選風。
黃章桐說，候選人陸續完成報名，未料此一良善活動竟遭有心人士惡意阻撓，寄發恐嚇黑函，聯盟接獲疑似某陣營議員候選人及其助理施壓、勸退其他候選人，進行惡意勸退、干擾候選人參與，阻撓大家公開向神明發誓自清。
黃章桐指出，更惡質的是冒用「宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟」名義，偽造寄發所謂「公版疏文」及恐嚇信件給候選人，內容充斥人身攻擊與抹黑，並要求不得參加活動及退選，行徑囂張惡劣，已嚴重侵害聯盟聲譽，並涉嫌觸犯偽造文書、恐嚇及違反選罷法。
該聯盟當初選定在礁溪鄉天農廟舉辦發誓活動時，見證人之一是三民國小校長曹議鐸。黃章桐說，曹校長也接獲假冒聯盟地址及姓名寄送的黑函，目的應該是警告校長不要管太多，很遺憾的是無辜第三者也被波及。
聯盟今發出嚴正聲明，選舉君子之爭，企圖以恐嚇、偽造文書等奧步手段掩蓋真相、打壓清流，終將難逃法律制裁與神明鑒察，聯盟也絕不向惡勢力低頭，近日會以加蓋印章的邀請函，繼續邀請候選人不分黨派、齊心反賄選與抹黑，發誓大會如期11月9日舉行。
黃章桐強調，恐嚇黑函留有指紋，正由檢警專案小組全力偵辦中基於偵查不公開原則，聯盟全力配合司法調查，呼籲候選人以具體行動向黑金及奧步說「不」，還給宜蘭一個乾淨、透明的民主選風。
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