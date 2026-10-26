宜蘭向神明發誓反賄反抹黑活動 部分報名候選人遭恐嚇不得參與

宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟今年再度舉辦向神明發誓大會，目前約20名候選人報名，未料部分報名人士竟遭警告不得參與，更有人接到黑函及偽造假疏文，恐嚇要求退選，為此聯盟發起人黃章桐今天召開記者會，痛斥有心人士擾亂敗壞選風，由於黑函留有指紋，已向警方報案全力追查。

發起人黃章桐在4年前選舉時就辦過公民反賄選發誓活動，吸引藍綠候選人參加，這次照常舉辦，同時把反抹黑加入誓詞，訂於1月9日在礁溪鄉三民村天農廟舉行「向神明發誓：反賄選、反抹黑大會」，號召候選人宣誓共同打造乾淨清廉選風。

黃章桐說，候選人陸續完成報名，未料此一良善活動竟遭有心人士惡意阻撓，寄發恐嚇黑函，聯盟接獲疑似某陣營議員候選人及其助理施壓、勸退其他候選人，進行惡意勸退、干擾候選人參與，阻撓大家公開向神明發誓自清。

黃章桐指出，更惡質的是冒用「宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟」名義，偽造寄發所謂「公版疏文」及恐嚇信件給候選人，內容充斥人身攻擊與抹黑，並要求不得參加活動及退選，行徑囂張惡劣，已嚴重侵害聯盟聲譽，並涉嫌觸犯偽造文書、恐嚇及違反選罷法。

該聯盟當初選定在礁溪鄉天農廟舉辦發誓活動時，見證人之一是三民國小校長曹議鐸。黃章桐說，曹校長也接獲假冒聯盟地址及姓名寄送的黑函，目的應該是警告校長不要管太多，很遺憾的是無辜第三者也被波及。

聯盟今發出嚴正聲明，選舉君子之爭，企圖以恐嚇、偽造文書等奧步手段掩蓋真相、打壓清流，終將難逃法律制裁與神明鑒察，聯盟也絕不向惡勢力低頭，近日會以加蓋印章的邀請函，繼續邀請候選人不分黨派、齊心反賄選與抹黑，發誓大會如期11月9日舉行。

黃章桐強調，恐嚇黑函留有指紋，正由檢警專案小組全力偵辦中基於偵查不公開原則，聯盟全力配合司法調查，呼籲候選人以具體行動向黑金及奧步說「不」，還給宜蘭一個乾淨、透明的民主選風。

宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟舉辦向神明發誓大會，未料部分報名人士竟遭警告不得參與，更有人接到黑函恐嚇要求退選及不得參加活動，聯盟發起人黃章桐（左）痛斥有心人士擾亂敗壞選風，已向警方報案展開追查。記者戴永華／攝影

宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟舉辦向神明發誓大會，見證人之一的三民國小校長曹議鐸也接獲假冒聯盟地址姓名所寄送的黑函，波及無辜第三者。 記者戴永華／攝影