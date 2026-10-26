台中軟體園區發展不如預期 何欣純：未來市府當引領平台

台中軟體園區成立至今發展不如預期，民進黨台中市長參選人何欣純上午表示，若當選將由市府擔任引領平台，從招商引資、人才培育和周遭環境整理加碼給予資源，讓台中軟體園區能達到原本推動數位轉型的目的。

何欣純說，目前全區三大塊，但招商大概只成功了一半，還有一半的確還需要繼續努力，在招商引資上市府是否可以和業者共同合作，還有周遭環境、人才培育如何產官學進一步合作，由市府做引領平台，希望能進一步加碼資源，推動它的創新並能轉型成功。

何欣純上午在台中軟體園旁的「拾本書堂」舉辦「新台中進行式-青年定義未來」座談會，有百餘青年出席。座談會中談及年輕人創業的種種艱辛和育兒的「孤單育兒」的心情。

何欣純說，若是她當選台中市長，會成立青年局當青年的靠山，例如提供青年創業的第一筆資金、給予利息補貼，並由市府擔任保證人，租屋也有津貼補助。

另外，她也將盤點山海屯地區的閒置空間做為青年創業的空間，像是台中軟體園區旁邊有一處地點，大里菸葉廠未來可以成為松菸第二，除了可以成為創業基地，還可以增加休閒和動態展演的空間。

何欣純並認為，會展中心不只是工具機的展出地點，經發局應該要媒合在地新創品牌給予展出機會，若要出國展覽也應給予參展補助。另像是大學生、高中生的成果展演，也都應該提供舞台，讓他們的成果能走出校園，有更大的展演空間。

她還認為，目前各地的公園不好玩、青少年的運動空間不足，要打個球都要排隊，若當選也會予以改變。

何欣純上午在台中軟體園旁的「拾本書堂」舉辦「新台中進行式-青年定義未來」座談會，與青年座談。記者黃寅／攝影