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印發文宣再批蘇曠世智能案 黃國昌：我負責，檢調有意見衝著我來

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
黃國昌表示這份文宣他具名，檢調有意見就衝著他來。圖／民眾黨提供
黃國昌表示這份文宣他具名，檢調有意見就衝著他來。圖／民眾黨提供

民眾黨主席黃國昌今天率民眾黨提名的新北市議員參選人舉辦記者會，質疑蘇巧慧家族投資公司涉及政府補助、國發基金及台企銀投資等爭議。黃國昌表示印刷廠因顧慮司法風險不敢承印，強調文宣由他具名負責，「司法檢調有意見直接衝著我來。」

2026九合一選舉

民眾黨主席黃國昌今天上午率領新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢，舉辦「打破威權、民主外送：突破民進黨媒體壟斷 喚醒台灣人草根民主」記者會。黃國昌表示，民眾黨過去幾個月持續揭露民進黨政府涉及違法濫權的案件，其中與新北市長選舉有關的，是立委、民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族投資的公司。

黃國昌指出，蘇巧慧家族曠世智能公司在增資過程中，國發基金及台企銀以每股13元認股，但蘇巧慧家族成員卻以每股0.5元認購股份。黃國昌說，對於納稅人而言，對於國庫而言，這擺明是被當成盤子。從國發基金的立場，這是明顯的圖利，從台企銀的立場，這是明顯的特殊背信。如此大剌剌的掠奪國家的資源，把國庫當成自己的家庫，這種違法濫權的行為，民眾黨上週揭露以後，到目前為止不僅是蘇巧慧本人，甚至是相關的機關大家全部視若無睹。

黃國昌接著指出，上周另一份署名的文宣，檢調竟發動大規模搜索，甚至申請羈押禁見。黃國昌痛批，什麼時候我們的國家機器在選舉的過程中可以動成這個樣子？對於依法提出質疑的人，竟然可以透過司法檢調來強力打壓。一份署名的文宣，如果內容有不實的話，相關的被害人提出告訴或者是告發，上面署名的人誰該負責就誰負責。怎麼會有必要到透過大規模的搜索、扣押，甚至申請羈押禁見？目前在民進黨執政下所控制的媒體、控制的司法檢調，讓我們回到了過去對抗的那一個國家機器又回來了，只不過換了一個顏色而已。

黃國昌直言，這次他製作完這份文宣以後，竟然沒有印刷廠敢印刷這份文宣，他們擔心是否會被司法檢調搜索或羈押，最後他出具聲明書，明確表示這份文宣上面的所有內容，由他負責、設計、負責散發，才說服了那個印刷廠承印。

黃國昌表示，台灣的民主竟變成在選舉時印發文宣要遭到這樣的對待，彷彿回到過去戒嚴時期，接下來這份文宣民眾黨會公布AI檔，歡迎大家自由的使用、註記、散發，進一步也將大量的派送這份文宣到基層的民眾身上。黃國昌宣示這份文宣由他具名負責，接下來看司法檢調會不會又動起來，又要搜索、羈押，「如果要做什麼事情，就請直接衝著我來。」

黃國昌指出印刷廠因顧慮司法風險不敢承印。記者黃子騰／攝影
黃國昌指出印刷廠因顧慮司法風險不敢承印。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌率民眾黨新北市議員參選人舉辦記者會。記者黃子騰／攝影
民眾黨主席黃國昌率民眾黨新北市議員參選人舉辦記者會。記者黃子騰／攝影

黃國昌公布具名文宣。圖／民眾黨提供
黃國昌公布具名文宣。圖／民眾黨提供

黃國昌 檢調 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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