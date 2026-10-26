遭疑反對放假 蘇巧慧：假日應和台灣主體性、歷史一併討論

今天是台灣光復節補假日，國民黨新北市長參選人李四川陣營今天質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在表決時卻緊跟民進黨黨意投下反對票。蘇巧慧今天出席議員廖宜琨聯合競總成立大會前受訪表示，去年針對國定假日、國定紀念日發言都還在網絡上可以看，去年在委員會中爭辯的是所有的放假是否應該和台灣的主體性、台灣的歷史脈絡一併來討論。

蘇巧慧說，其次是認為連假會不會過度集中在特定的月份，這些都是可以討論、有憑有據的狀況，政策就回歸到理性討論。