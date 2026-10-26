被質疑AI產業廊道抄襲李四川 蘇巧慧：完全不一樣

國民黨新北市長參選人李四川競辦質疑對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧的AI科技產業廊帶政策是照抄李四川政見，還打臉民進黨台北市長參選人沈伯洋。蘇巧慧今天出席議員廖宜琨聯合競總成立大會前受訪直言「我們完全不一樣！」，國民黨雙北市長提出的政見是要剷掉松山機場變成雙北AI產業園區，他們提出的是若輝達或其他AI科技廠商要擴廠，新北就有最好的「淡海科學城AI園區。

蘇巧慧說，淡海科學城這樣有土地、交通又已經便利的好地方，作為新北市首長，她一定要爭取人才、資金、產業都能夠留在新北。

蘇巧慧說，這樣既能保留首都圈機場，大家方便、也不用勞民傷財，更可顧到離島居民的醫療後送權等，同時也可讓新北自己主體性被看到、被發展，產業鏈也可以是雙北均衡，「這就是我們和國民黨雙北市長最不同的地方。