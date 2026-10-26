蘇巧慧AI科技產業廊帶遭疑照抄 李四川：歡迎照我的政見做

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨提出串聯北士科、內科及南港軟體園區，打造AI科技產業廊帶，遭國民黨新北市長參選人李四川競辦質疑是照抄李四川政見，也與民進黨台北市長參選人沈伯洋先前對科技廊帶的質疑形成對比。李四川今表示，好的政策不分藍綠，只要對市民、產業有幫助，都樂見推動，「也歡迎他們按照我的政見」，並強調自己提出的AI高科技廊帶已有完整交通配套。

李四川今天在競選總部出席後憲後援會成立活動，會前接受媒體聯訪。媒體詢問是否認為對方照抄政見，甚至打臉沈伯洋，李四川表示，好的政策不分藍綠、不分顏色，只要對市民有益，對產業及企業有幫助，他都願意支持，也歡迎對方依照他的政見推動。

李四川指出，他先前提出AI高科技廊帶，除了產業發展規畫，也有交通配套，包括「軌道123」及興建蘆社大橋，藉此串聯汐科、南港軟體園區、內湖科技園區、北士科，再延伸至新北五股、蘆洲及淡海科學城，並透過台64線、台65線銜接土城、新店等產業聚落。

李四川強調，產業廊帶不能只有園區規畫，還必須搭配交通建設，才能串聯雙北高科技產業。他也再度向蘇巧慧喊話，若對相關規畫不熟悉，「我也歡迎她繼續按照我的政見來實施」。

蘇巧慧昨天出席與新北市議員參選人游明諺的淡水聯合競選總部成立大會時表示，未來將推動淡海科學城，結合北士科、內科及南港軟體園區，形成完整AI科技產業廊帶，並透過淡江大橋、淡北道路及淡海輕軌等交通建設，吸引科技企業進駐，讓新北年輕人有更多在地就業機會。

李四川則早在今年7月提出產業政策時，就主張興建蘆社大橋、結合台64及台65線，串聯雙北科技產業聚落。