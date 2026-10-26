光復節補假蘇巧慧昔投反對票 李四川：應照民意、不是黨意

今天是台灣光復節補假日，民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去在立法院審議增加國定假日相關法案時，對三讀版本投下反對票，國民黨新北市長參選人李四川今表示，國定假日是民意所需，蘇巧慧身為民意代表，「應該要按照民意，而不是按照黨意」，盼她未來能站在民意這一邊。

李四川今天在競選總部出席後憲後援會成立活動，會前接受媒體聯訪。針對今天適逢光復節補假，媒體詢問蘇巧慧過去在立法院對增加國定假日修法投下反對票，李四川表示，國定假日是目前民意所需求的，蘇巧慧既然是民意代表，就應該依照民意，而非黨意行事。

李四川也說，希望蘇巧慧未來能夠站在民意這一邊，回應民眾對國定假日的需求。

立法院去年5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增小年夜、台灣光復節、行憲紀念日等國定假日，並將教師節及勞動節列為全國放假日。蘇巧慧當時對三讀法案投下反對票，引發藍營質疑。

不過，蘇巧慧先前曾澄清，自己從未反對增加國定假日，認為國家節日及紀念日涉及歷史脈絡與價值，應經過充分討論，反對的是當時的整體修法版本，而非民眾放假本身。