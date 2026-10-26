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影／蔡康永微博發文否認支持台獨 沈伯洋：台灣人自由不應被中國干預
名主持人蔡康永昨天在微博深夜發文，強調沒有支持過台獨。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到此事時表示非常痛心，並指在台灣要去參與什麼樣的活動，是人民的自由，台灣人的自由不應被中國所干預。
對於媒體詢問蔡康永發文的時間點剛好是台北市長蔣萬安競總要成立、將出席其成立大會的前一天，沈伯洋指出，蔡康永的貼文飆上中國微博熱搜榜前三，「那這一個在微博會進入熱搜，基本上也都是官方在決定，尤其是前三名」，但無論如何都能看出是中國在介入「台灣人民自主決定」的痕跡。
沈伯洋今天在競選總部發表「台北水文化復興運動」政策，仿效新加坡治水理念，主張以五大概念親水（Active）、美感（Beautiful）、潔淨（Clean）、滯洪（Detention）、生態（Ecosystem）將水文化融入城市治理中。
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