蘇巧慧喊串聯北士科、內科 李四川競辦批照抄政見、打臉沈伯洋

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨提出串聯北士科、內科及南港軟體園區，打造AI科技產業廊帶構想，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今批評，蘇巧慧不僅「照抄」李四川政見，更與先前質疑科技廊帶的民進黨台北市長參選人沈伯洋說法矛盾，質疑蘇巧慧「自我打臉」，又與政治盟友切割。

蘇巧慧昨天出席淡水聯合競選總部成立大會，提出淡海科學城構想，希望串聯台北北投士林科技園區、內湖科技園區及南港軟體園區，形成完整的AI科技產業廊帶。李四川競辦發言人吳亮賢今天指出，李四川早已提出「南有巨蛋城，北有科學城」發展藍圖，主張在淡海新市鎮二、三期推動淡海科學城，發展AI科技產業聚落。

吳亮賢表示，李四川也提出興建蘆社大橋，搭配台64線、台65線快速道路及捷運系統，將北士科、內科、南軟等高科技產業串聯至蘆洲、五股、土城、板橋及淡水，並透過產業用地擴增、科技產業升級、新興產業布局及人才培育等政策，形成橫跨新北溪南、溪北的AI科技產業廊帶。

吳亮賢質疑，沈伯洋先前針對蔣萬安提出的科技廊帶構想，曾反問「究竟要串聯什麼？」、「要廊什麼帶？」，甚至認為企業開會透過視訊即可，如今蘇巧慧也提出類似概念，等同以行動反駁沈伯洋，批評蘇巧慧先前未正面反對沈伯洋，如今卻改口支持科技廊帶。

吳亮賢進一步批評，蘇巧慧雖提出AI科技產業廊帶，卻缺乏完整的交通及產業配套，認為相關構想僅停留在口號層次。他說，「如果蘇巧慧不懂，歡迎繼續抄李四川政見，記得標明出處就好。」