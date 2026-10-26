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龜山人口暴增 黃世杰：捷運接駁、學校托育要加速

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰與民進黨秘書長徐國勇今出席桃園顯安巖祖師廟顯應祖師文化祭暨總統匾書揭匾典禮，共同為賴清德總統致贈的「顯靈安赫」匾額揭匾。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰與民進黨秘書長徐國勇今出席桃園顯安巖祖師廟顯應祖師文化祭暨總統匾書揭匾典禮，共同為賴清德總統致贈的「顯靈安赫」匾額揭匾。圖／黃世杰競選團隊提供

桃園龜山顯安巖祖師廟適逢顯應祖師分靈百年，今舉行顯應祖師文化祭暨總統匾書揭匾典禮，民進黨桃園市長參選人黃世杰與民進黨秘書長徐國勇共同為賴清德總統致贈的「顯靈安赫」匾額揭匾。徐國勇致詞時祈求顯應祖師庇佑黃世杰順利當選；黃世杰也端出龜山A7重劃區交通、托育與公共設施政見，力拚年輕家庭選票。

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今典禮包括民進黨宗教委員會總召集人余政憲、立委郭昱晴、張雅琳、議員陳雅倫、李宗豪、樂善里長黃錦芳及顯安巖祖師廟主委黃宏洋等人出席。徐國勇表示，桃園是母親的故鄉，他41年前開設律師事務所時，第一個地點就選在桃園，與這片土地有深厚淵源。他今特別祈求顯應祖師庇佑，希望黃世杰能夠順利當選桃園市長。

黃世杰表示，10月初才陪同賴清德總統到顯安巖參拜，昨晚再與鄉親參加平安宴，今天見證總統贈匾揭匾，感到格外親切。總統贈匾不只是地方信仰的重要榮耀，更代表對傳統文化及地方歷史的重視。

談到龜山發展，黃世杰指出，龜山是桃園連結雙北的重要門戶，A7重劃區近年人口快速成長，交通、公共設施與生活機能都必須跟上。他主張強化捷運站周邊接駁及公共運輸路網、改善人行環境，並加速補足學校、托育與公共服務設施，讓年輕家庭能安心在龜山生活、養育下一代。

黃世杰也提到，桃園擁有國際機場、產業聚落與多元文化，城市發展除了交通建設、產業升級，更應保存地方歷史與文化，未來將與地方宮廟及各界團體合作，支持傳統文化保存與傳承。

黃世杰 2026九合一選舉 桃園市選舉

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