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綠委林岱樺跨區力挺遭開除黨籍參選人 議長康裕成：尊重，但黨有黨規

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市議員參選人黃淑美違紀參選三民區議員，被民進黨開除黨籍；黃淑美日前成立競選總部，民進黨立委林岱樺卻站台力挺，引發黨內質疑聲。取自黃淑美臉書
高雄市議員參選人黃淑美違紀參選三民區議員，被民進黨開除黨籍；黃淑美日前成立競選總部，民進黨立委林岱樺卻站台力挺，引發黨內質疑聲。取自黃淑美臉書

高雄市議員參選人黃淑美違紀參選三民區議員，被民進黨開除黨籍；黃淑美日前成立競選總部，民進黨立委林岱樺卻站台力挺，引起黨內質疑；同一選區的民進黨高雄市議長康裕成今天受訪表示「尊重，但黨有黨的規定」，記者追問黨規是什麼，康再回「最重就是開除黨籍，我當過中評委，這我很清楚」。

2026九合一選舉

三民區市議員今年應選8席，民進黨提名3席，分別為康裕成、鄭孟洳、何權峰，保留友軍、市議員張博洋的席次空間，黃淑美原本有意爭取民進黨提名，登記前突然宣布退黨，改以無黨籍登記參選，因她具民進黨籍，今年9月被黨中央認定違紀開除黨籍。

黃淑美10月24日舉辦競選總部成立大會，林岱樺現身站台，還為黃淑美助講，稱「我跟大家一樣，要一起為黃淑美拉票」，相關畫面在黨員群組傳遞，引起不少人質疑。

民進黨高雄市議長康裕成今天受訪表示「尊重，但黨有黨的規定」，記者追問黨規是什麼，康再回「最重就是開除黨籍，我當過中評委，這我很清楚」。

康裕成、鄭孟洳、何權峰預計11月1日在三民區三鳳宮舉辦競總聯合成立大會，3人日期選在同一天，決定一起舉辦，宣示「三民大團結、議會拚過半」。

康裕成說，雖然3人競總在不同地方，但成立大會一起辦，除了活動外，還有16面「黃金地段」看板一起掛，結合各自團隊，讓市民看到候選人可以各自努力，也能互相支持，這是年底選戰最佳的典範。

何權峰說，當天活動除市長陳其邁、前代理市長葉菊蘭、市長參選人賴瑞隆到場外，另邀請台語歌后黃妃演出，讓大家感受三民大團結熱情。

鄭孟洳介紹三民大團結聯合看板，她說，看板合掛希望團結民進黨支持者力量，讓席次最大化。康裕成補充，除了現有看板外，後續還會再有新一波「戰力加1」的看板。

康裕成（中）、鄭孟洳（左）、何權峰（右）預計11月1日下午4點半，在三民區三鳳宮舉辦競總聯合成立大會，3人日期選在同一天，決定一起舉辦，宣示「三民大團結、議會拚過半」。記者張議晨／攝影
康裕成（中）、鄭孟洳（左）、何權峰（右）預計11月1日下午4點半，在三民區三鳳宮舉辦競總聯合成立大會，3人日期選在同一天，決定一起舉辦，宣示「三民大團結、議會拚過半」。記者張議晨／攝影

康裕成（中）、鄭孟洳（左）、何權峰（右）預計11月1日下午4點半，在三民區三鳳宮舉辦競總聯合成立大會，3人日期選在同一天，決定一起舉辦，宣示「三民大團結、議會拚過半」。記者張議晨／攝影
康裕成（中）、鄭孟洳（左）、何權峰（右）預計11月1日下午4點半，在三民區三鳳宮舉辦競總聯合成立大會，3人日期選在同一天，決定一起舉辦，宣示「三民大團結、議會拚過半」。記者張議晨／攝影

林岱樺 康裕成 2026九合一選舉 高雄市選舉

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