備戰辯論！沈伯洋不背稿直攻蔣萬安政績 總統級軍師閉門特訓

首場台北市長電視辯論會將於本周六、10月31日登場，民進黨將其定調為破除「不熟市政」標籤、吸納中間選民的關鍵戰役。據了解，民進黨參選人沈伯洋備戰期間，不僅找來黨內「總統級幕僚」特訓，著重先講結論、避免死記硬背，要與常被詬病背稿的現任市長蔣萬安做出對比，也嚴防對手再祭出抹黑、激怒手段，力保辯論台上沉穩不失分。

本報日前揭露，沈伯洋近來密集備戰辯論，20日晚間更密會行政院政務委員馬永成、秘書長張惇涵及國安會諮委黃重諺等府院重量級幕僚商討辯論攻防與議題設定。

知情人士透露，沈伯洋是學者出身，論述上習慣完整鋪陳，容易陷入長篇大論而壓縮關鍵論述，因此在發言邏輯上，將著重結論先行，其一調整重點即為在發言讀秒的高壓情境下，先給結論再條列理由，且發言不必拘泥於預先準備的擬答範圍，保留個人表達風格。

除了修正發言節奏，近期軍師團更在閉門演練中輪番扮演假想敵，展開高壓模擬演練。包括模擬對手陣營將家庭隱私、父親經商、毒品標籤等過往爭議當作素材，發動人身攻擊或再抹黑，盼藉此建立心理防線，提醒沈面對言語挑釁與激怒維持冷靜，避免落入陷阱。

在市政攻防上，知情人士指出，蔣萬安陣營勢必猛攻沈伯洋缺乏城市治理經驗，比如指控沈不懂市府預算、宣稱市府早已做過、沈的政見在實務與法規不可行，備戰期間也重點補強這塊論述，證明沈伯洋已為市政做好萬全準備；此外，辯論會上也將重點檢驗蔣市府四年的市政成績單。

至於進攻端，沈陣營預計深入檢視蔣市府宣傳亮點究竟是實質突破、抑或多屬前朝延續與活動包裝，並在交叉詰問中強化追問力道，緊扣問題核心、避免對手迴避問題，力求在有限時間內與對手就市政展開實質交鋒，爭取中間與理性選民認同。