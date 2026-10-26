沈伯洋稱蔡康永被決定發文時間 批陸干預台灣自主

知名主持人蔡康永近日因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到大陸網友出征，蔡昨晚突在微博、小紅書以稱「從來沒有支持過台獨」，由於他今天也將同時出席現任市長蔣萬安競總成立，發文時間點引發熱議。沈上午出席政策記者會受訪更直言，蔡發文時間應是被決定的，痛批大陸干預台灣人民自主權，令人痛心。

沈伯洋表示，台灣人在台灣要去參與什麼樣活動，不應該被陸方干預，蔡康永參加當天也講得很清楚，對於不同的政治人物他可能想要約訪、了解他的政策所以參與各式各樣不同的場合，對台灣來講是再正常不過的事，竟還要被中國用這樣方式來干預，令人痛心。

由於蔡康永今將出席現任市長蔣萬安競總成立，沈伯洋直言，他認為蔡發生時間是被決定的，應不是他主動認為要剛好在這時發文，更可以看到他上微博熱搜，在熱搜榜第一名，會進入熱搜基本上也都是官方在決定，尤其是前三名，不管蔡今天發文動機為何，可以看到這就是一個中國大陸在介入台灣人民自主決定痕跡。

而沈伯洋昨天接受媒體全英文專訪，談到在台北市長只能由台北市民選出，而不是由北京指定，被解讀背後含義是否是國民黨或蔣萬安是由北京指定，他還原講的是「我們是elected by the people of Taipei，不是selected by China。」當下主持人提問，是談到如果別人認為說因為自己導致兵凶戰危，應該怎麼辦，當下他回答該問題非常簡單，強調如果因陸方威脅屈服，那就表示今天要選誰是大陸在決定。