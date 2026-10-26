快訊

首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩激戰賴瑞隆 旗山國道出口兩面文字看板互嗆引發熱議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國道10號旗山交流道末端路口出現兩面互嗆的廣告看板，右方是以柯志恩主視覺黃色為底色的看板，暗諷柯志恩刪減預算；左邊是以賴瑞隆主視覺桃紅色為底色的看板，上面寫著「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」。記者徐白櫻／攝影
國道10號旗山交流道末端路口出現兩面互嗆的廣告看板，右方是以柯志恩主視覺黃色為底色的看板，暗諷柯志恩刪減預算；左邊是以賴瑞隆主視覺桃紅色為底色的看板，上面寫著「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」。記者徐白櫻／攝影

國民黨柯志恩與民進黨賴瑞隆爭奪下屆高雄市長，國民黨上月揭露，國道10號旗山末端加油站上方廣告牆出現一面「黃色」抹黑看板，點名柯志恩刪減預算，不過近日這面看板旁邊又出現另面「桃紅色」反制看板，上面寫著「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」、暗喻美濃大峽谷案，兩面看板文字引發藍綠支持者在社群平台激辯，增添選戰話題。

2026九合一選舉

高雄市議會國民黨團9月11日揭露，國道10號旗山末端、旗屏路上的廣告牆出現抹黑柯志恩的看板，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函，呼籲市府相關主管機關立即介入查辦，切勿視而不見，並於9月14 赴橋頭地檢署提告涉違反選罷法。

國民黨提告後，這面「拒絕刪減高雄財政預算的柯志恩，熱愛高雄家鄉的市民呼籲」的看板一度被撤下，但數日後又重掛上去，一樣是黃底黑字，文字更新為「敢刪減高雄預算就不要怕人家說」，下方署名「不會屈服的高雄市民」。

地方流傳這面批評柯志恩的看板跟她揭露美濃大峽谷案有關，近日同一排廣告牆又出現另面桃紅色搭配白色文字的新看板，上面寫「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」，署名「守護環境的高雄市民」。

兩面看板立場截然不同，以文字互嗆引發地方民眾討論。有支持藍營的網友說，「總算有人替美濃發聲了」、「有親戚住美濃，他們很感謝柯志恩揭露大峽谷」。但也有綠營網友說「美濃大峽谷根本是柯志恩自導自演大翻車」、「下架國民黨」，兩方網友互槓引起關注。

國道10號旗山交流道末端路口出現兩面藍綠互嗆的廣告看板，因位置顯著，引發地方討論。記者徐白櫻／攝影
國道10號旗山交流道末端路口出現兩面藍綠互嗆的廣告看板，因位置顯著，引發地方討論。記者徐白櫻／攝影

2026九合一選舉 柯志恩 賴瑞隆 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輔選行程比體力 賴瑞隆單日4場、柯志恩8場

民眾指神明預言「高雄出女市長」 柯志恩驚喜當鼓勵

高雄市長參選人財產曝光 柯志恩存款1354萬、賴瑞隆8筆土地

江啟臣拉抬聲勢 與盧秀燕、胡志強同台

相關新聞

印發文宣再批蘇曠世智能案 黃國昌：我負責，檢調有意見衝著我來

民眾黨主席黃國昌今天率民眾黨提名的新北市議員參選人舉辦記者會，質疑蘇巧慧家族投資公司涉及政府補助、國發基金及台企銀投資等爭議。黃國昌表示印刷廠因顧慮司法風險不敢承印，強調文宣由他具名負責，「司法檢調有意見直接衝著我來。」

首都辯論周六登場 蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

首都選戰進入最後衝刺期，首都電視辯論周六中午登場，台北市長蔣萬安忙完颱風災後視察，本周進入競選行程與辯論的備戰階段，面對對手來勢洶洶，還請了總統級幕僚助陣，蔣萬安主打「市政穩定牌」，將向市民展現市政成績。據了解，他身旁除了最強辯士、研考會主委殷瑋等幕僚協助，還有重量級資深媒體人也會在最後關鍵陪蔣特訓。

影／蔡康永微博發文否認支持台獨 沈伯洋：台灣人自由不應被中國干預

名主持人蔡康永昨天在微博深夜發文，強調沒有支持過台獨。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到此事時表示非常痛心，並指在台灣要去參與什麼樣的活動，是人民的自由，台灣人的自由不應被中國所干預。

備戰辯論！沈伯洋不背稿直攻蔣萬安政績 總統級軍師閉門特訓

首場台北市長電視辯論會將於本周六、10月31日登場，民進黨將其定調為破除「不熟市政」標籤、吸納中間選民的關鍵戰役。據了解，民進黨參選人沈伯洋備戰期間，不僅找來黨內「總統級幕僚」特訓，著重先講結論、避免死記硬背，要與常被詬病背稿的現任市長蔣萬安做出對比，也嚴防對手再祭出抹黑、激怒手段，力保辯論台上沉穩不失分。

遭搜索後再發聲 吳子嘉痛批司法將訴諸國際 今晚竹北直球對決

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚將現身竹北「董事長開講」，並與台中市長盧秀燕、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩等人同台。對於日前遭搜索，吳子嘉今天發布聲明，表示選後將把搜索、扣押及警詢等完整程序紀錄，送交國際新聞自由組織與國際媒體檢視。

蘇巧慧喊串聯北士科、內科 李四川競辦批照抄政見、打臉沈伯洋

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨提出串聯北士科、內科及南港軟體園區，打造AI科技產業廊帶構想，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今批評，蘇巧慧不僅「照抄」李四川政見，更與先前質疑科技廊帶的民進黨台北市長參選人沈伯洋說法矛盾，質疑蘇巧慧「自我打臉」，又與政治盟友切割。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。