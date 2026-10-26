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南北縫合說...沈伯洋稱摧毀專業 蔣萬安酸：政見常讓人摸不著頭緒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。截自UDN直播

「市民大道南北縫合說」隔空交鋒，台北市長蔣萬安今再被問到，對手沈伯洋稱看不懂藍營為何打這題？跟抹黑戒毒一樣是摧毀專業？蔣萬安反擊，「我們尊重專業，我們一直以來都是如此」，反而是沈委員常常提出很多政見，常讓人家的摸不著頭緒。

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另外，蔣萬安也被問到，沈伯洋蠻讚賞蔣口才是好的，只是被幕僚限制了？媒體問蔣，接下來是否準備辯論打開「拘束器」？ 蔣萬安回應「謝謝，他太客氣了。」

至於競辦昨天推出線上防災遊戲，遭質疑「不砍樹會壓倒人」的設計是否有點恐嚇市民？蔣萬安表示， 團隊設計這個遊戲，最主要是讓所有市民朋友能清楚了解正確的防災觀念，也是要向基層公務人員致敬。

蔣說，也就是樹木如果生病，包過像褐根病，如果不移除，確實就會造成包括市民朋友還有車輛的傷害。這樣的方式是透過互動體驗，讓所有的市民能夠了解。

另外，蔣萬安競總今天成立，不要昨天網路上有人造謠稱請敦化國中學生返校打掃？蔣萬安澄清「沒有這件事情」， 昨天包括校方還有競總都有出來嚴正的澄清跟說明沒有這件事情。

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