南北縫合說...沈伯洋稱摧毀專業 蔣萬安酸：政見常讓人摸不著頭緒

「市民大道南北縫合說」隔空交鋒，台北市長蔣萬安今再被問到，對手沈伯洋稱看不懂藍營為何打這題？跟抹黑戒毒一樣是摧毀專業？蔣萬安反擊，「我們尊重專業，我們一直以來都是如此」，反而是沈委員常常提出很多政見，常讓人家的摸不著頭緒。

另外，蔣萬安也被問到，沈伯洋蠻讚賞蔣口才是好的，只是被幕僚限制了？媒體問蔣，接下來是否準備辯論打開「拘束器」？ 蔣萬安回應「謝謝，他太客氣了。」

至於競辦昨天推出線上防災遊戲，遭質疑「不砍樹會壓倒人」的設計是否有點恐嚇市民？蔣萬安表示， 團隊設計這個遊戲，最主要是讓所有市民朋友能清楚了解正確的防災觀念，也是要向基層公務人員致敬。

蔣說，也就是樹木如果生病，包過像褐根病，如果不移除，確實就會造成包括市民朋友還有車輛的傷害。這樣的方式是透過互動體驗，讓所有的市民能夠了解。

另外，蔣萬安競總今天成立，不要昨天網路上有人造謠稱請敦化國中學生返校打掃？蔣萬安澄清「沒有這件事情」， 昨天包括校方還有競總都有出來嚴正的澄清跟說明沒有這件事情。