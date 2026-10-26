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周杰倫讚大巨蛋「這個市長很給力」 蔣萬安：哎唷，不錯喔！

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。截自UDN直播

年底選戰倒數33天，天王周杰倫先前在大巨蛋開唱時，一段周杰倫在舞台上直接說「這個市長很給力喔！」蔣萬安今天被問到有沒有看到這個影片？蔣萬安說「哎唷，不錯喔！」

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。媒體也問蔣，昨天到南港關心災後復原進度，遭網友酸不會掃地？里長還事後有出來暖心應援，蔣萬安表示，再次感謝第一線所有協助包括災後復原的辛苦夥伴跟志工朋友，他們非常辛苦。也謝謝他們能夠願意出來，在颱風過後，能夠協助盡快的恢復市容，也讓所有的市民安心。

另外，傳出台北市信義區的負壓式吸菸區，昨天晚上疑似有失火情形。蔣萬安說，北市府有掌握，且信義區公所第一時間也有了解跟處理。衛生局已經召開檢討會議，會針對吸菸桶的使用、還有設計的方式進行改善。

蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 周杰倫 2026九合一選舉 台北市選舉

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