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競總dress code白上衣...蔡康永要穿黑西裝？蔣萬安：尊重每個人穿著
台北市長蔣萬安今下午競總成立，不過先前受邀表明會出席的知名主持人蔡康永，日前稱會著黑色西裝以表重視，蔣今也被問到，蔡說會穿黑色西裝，有通知dress code是白色嗎？蔣表示，「我們都尊重每一個人他的穿著 」
蔣萬安今天也再次強調，絕對尊重蔡康永先生的立場，蔡康永的言論，也絕對不希望甚至絕不允許任何人因為表達政治立場或參與一場政治活動跟自己不同，然後就去出征甚至抵制打壓，這是一個完全違反民主的威脅。
蔣萬安今天上午出席台北葫蘆寺祈安遶境起駕大典暨揭牌及捐贈儀式。蔡康永昨突然在微博發文強調沒有支持過台獨，被外界解讀「被周子瑜了？」蔣今強調，絕對不希望甚至絕不允許任何人，因為表達政治立場或參與一場政治活動跟自己不同，然後就去出征甚至抵制打壓。
至於衣著方面，蔣萬安說，「我們都尊重每一個人他的穿著。 」
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