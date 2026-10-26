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颱風過後進入中市北屯兩大市場 江啟臣等3人之妻連袂拜票

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）在立委黃健豪妻子葉季青（右二）陪同下，帶著北屯區市議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（右），一起到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供
國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）在立委黃健豪妻子葉季青（右二）陪同下，帶著北屯區市議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（右），一起到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供

選戰激烈，國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶在颱風過後市場恢復營業的第一天，就在立委黃健豪妻子葉季青陪同下，帶著北屯區市議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮，一起到北屯區的水湳市場和金谷市場關心攤商災後營業情形，也向採買民眾問候、拜票，今天也會持續到各地了解民眾心聲。

2026九合一選舉

3位太太團一早走進傳統市場，讓人目光一亮，她們沿途與攤商及民眾話家常，很多人看到是參選人的伴侶出馬，都特別歡迎，紛主動上前打招呼，為她們加油。

劉姿伶說，江啟臣昨天忙著到各地參加參選人的競選總部成立，以及和地方人士座談，她認為颱風後應該主動了解民眾的需求，和葉季青、蘇妍妮連繫後，她們都有共同的想法，因此決定到人口最多的北屯，了解民眾對災後環境清理和生活上的需求。

許育璿曾任江啟臣秘書，長期參與地方建設及民眾陳情服務。蘇妍妮說，許育璿團隊提前做好防颱準備，在風雨期間持續巡查地方，針對路樹倒塌、招牌受損及環境安全等問題，協助通報相關單位處理。除了她們颱風過後首日就走入市場，許育璿也到各地了解災情。

葉季青說，她們都有子女要養育，懂得育兒與照顧家庭的辛苦，這次太太們合體出擊，就是希望將江啟臣的市政願景、黃健豪的托育修法，與許育璿在基層的細膩服務串連起來，讓婦幼與民生政策能真正貼近每個家庭的日常生活。

許育璿說，江啟臣提出市政婦幼政策藍圖，黃健豪在國會參與托育立法，而他從地方服務出發，持續蒐集與反映基層需求。3人一共有7名子女的照顧經驗，希望未來能讓婦幼政策與日常生活產生更多連結。

國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（中）颱風後到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供
國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（中）颱風後到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供

國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（右）和北屯區市議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（中），一起到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供
國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（右）和北屯區市議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（中），一起到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供

國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（中）在立委黃健豪妻子葉季青（右）陪同下，帶著北屯區市議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（左），一起到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供
國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（中）在立委黃健豪妻子葉季青（右）陪同下，帶著北屯區市議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（左），一起到北屯區的市場拜票。圖／許育璿提供

江啟臣 拜票 颱風 2026九合一選舉 台中市選舉

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