民眾黨攻蘇巧慧家族曠世智能弊案 黃國昌自製傳單分送新北市民

年底地方選舉進入倒數，民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣正瀕臨民主倒退、法治崩壞的危崖，民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族涉入「曠世智能弊案」正是最典型的惡例，自己將會把這些弊案印成傳單分送給新北市民，「不知道國家機器打算怎麼做，衝著我一個人來就好。」

民眾黨今天將舉行「打破威權、民主外送：突破民進黨媒體壟斷，喚醒台灣人草根民主」記者會，黃國昌會前在臉書發文表示，民主法治是每一個台灣人的驕傲，民主前輩用血汗與淚水為台灣奠定民主法治的根基，「不是專屬於特定政黨或個人，而是屬於每一位生長在這塊土地的人民。」

黃國昌指出，台灣正瀕臨民主倒退、法治崩壞的危崖，過去在威權時期，國家機器全面控制媒體與檢調，吹捧掌權者、打壓異議者，民進黨高喊黨政軍退出媒體；如今綠色權貴全面掌控媒體。過去民進黨要求司法獨立；如今民進黨政權操縱司法檢調追殺政敵。

黃國昌說，目前的台灣已經不只是「綠能、你不能」，而是掌握國家機器的民進黨，活成了自己過去所厭惡的樣貌，而蘇巧慧家族涉入曠世智能弊案正是最典型的惡例，父親擔任行政院長，胞姊則是立法委員，自家人擔任董事兼營運長的公司，獲得國發基金投資、公股行庫投資及經濟部商發署補助，從未依法揭露利害關係衝突。

黃國昌質疑，這是擺明的違法濫權，相關機關選擇包庇到底，過去對抗威權的民進黨可以接受嗎？國家用納稅人的錢買股一股13元，妹妹買股一股0.5元，光是差價就大賺超過數千萬元，這是擺明的圖利背信，滿朝上下卻靜默一片，標榜清廉勤政愛鄉土的民進黨可以容忍嗎？

黃國昌表示，因為父親是行政院前院長蘇貞昌、胞姊是民進黨立委蘇巧慧的關係，行政部門包庇到底，司法檢調持續沉睡，更沒有媒體堵麥追問，因為他們是民進黨的當紅權貴，豈能造次？「民進黨已經忘了過去為什麼要對抗威權，因為他們成為了威權；民進黨已經忘了過去為什麼要反抗權貴，因為他們已成為權貴。」

黃國昌指出，過去為了對抗國家機器控制媒體，民主前輩將論述印在書本、雜誌與傳單，把當權者不願意被人民知道的資訊公諸於世，當年國家機器無所不用其極地對其進行打壓與迫害，逮捕發行人、派送者，甚至連印刷廠都可能遭殃，但是即使威權國民黨查扣無數的紙張，卻關不住真理與事實，這就是台灣人的草根民主。

黃國昌說，現在他也將把曠世智能弊案印成傳單，突破媒體封鎖，直接派發、分送到每一位新北市民手中，人民才是這座城市的主人，有權知道蘇巧慧家族做出如此臭不可聞的爛事，「我不知道國家機器這次打算怎麼做，但我要正告賴清德政府，衝著我一個人來就好，傳單由我署名，我負全責，檢調也別想搞綠色戒嚴、波及無辜。」