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蘇清泉稱周春米「沒有小孩，可憐」 臉書道歉仍不忘推銷政見

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉針對對手屏東縣長周春米說出「縣長沒有小孩，可憐」言論，引發爭議，在臉書上表達歉意仍不忘推銷政見。圖／取自蘇清泉臉書
國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉針對對手屏東縣長周春米說出「縣長沒有小孩，可憐」言論，引發爭議，在臉書上表達歉意仍不忘推銷政見。圖／取自蘇清泉臉書

國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉25日上午在枋寮鄉德興宮前舉辦廟口開講，針對對手縣長周春米說出「縣長沒有小孩，可憐，不知道養孩子及教育小孩的辛苦」，引發爭議，蘇清泉晚上在臉書寫道，「倘若用詞上讓對手有不適的地方，清泉也表示歉意。」

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蘇清泉25日在廟口開講時提及照顧長輩與育兒的相關政策，竟語出驚人說「縣長沒有小孩，可憐，不知道養孩子及教育小孩的辛苦」，引發爭議。周春米競選團隊表達嚴正譴責，競選總幹事徐富癸也要求蘇清泉及國民黨要正式道歉。

對此晚上蘇清泉在臉書道歉，他寫道「對於今天清泉提到『對手沒有養育過孩子』的事，倘若用詞上讓對手有不適的地方，清泉也表示歉意。」但他話鋒一轉仍不忘批評對手「最主要還是希望能喚起大家對屏東長期福利不佳的重視，畢竟縣長是地方父母官，多為民眾設想，才是全民之福。」

他也趁機推銷自己的政見，包括65歲以上免健保、6歲以下免健保、敬老卡擴大使用、敬老金65歲起領、全縣幼兒園到高中營養午餐免費、生育津貼額外加碼10萬等，希望對上有老下有小的年輕世代有所支援。

蘇清泉 周春米 政見 2026九合一選舉

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