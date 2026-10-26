竹縣組織戰 鄭麗文站台批鄭氏王朝特權

新竹縣長選戰激烈，藍綠拚組織也博人氣。國民黨縣長參選人徐欣瑩昨與同黨竹北市長參選人吳旭智成立聯合競總，多名藍營要角到場推薦，黨主席鄭麗文更直指此次面對的民進黨是背後黑金、特權家族勢力；民進黨對手鄭朝方挺進新埔市場掃街，受到攤商民眾歡迎。

鄭麗文致詞提及美麗島電子報董事長吳子嘉遭司法追殺，「因他挑戰鄭氏王朝特權」，為了公平正義，呼籲支持最清白亮眼的徐欣瑩與吳旭智。

徐欣瑩以交通政見為主軸，表示將與吳旭智攜手改善竹北交通，提出十六大交通建設，並導入ＡＩ全動態交通流控系統，透過大數據即時調整號誌，盼減少百分之廿塞車時間。吳旭智則誓言成為「竹北的總工程師」，「縣市合一」逐步落實建設願景，讓竹北升級。

民進黨方面，鄭朝方昨起到市場掃街，首站選在新埔第一公有零售市場，受到攤商及鄉親歡迎。他說，新埔與竹北一水之隔，兩地生活圈緊密相連，竹北這幾年的市場及公共設施改善，許多新埔鄉親都有機會親身感受，盼將累積的治理經驗運用在新埔。

鄭朝方說，若他當選將與新埔鎮公所合作，盤點新埔市場攤位設施、地板防滑及公共廁所等項目，同時檢視周邊停車空間、行人動線與重要路口交通安全。整合新埔市場與老街，串聯在地農產，帶動傳統店家與地方商機。